شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تخطط لبناء محاور لسيارات الأجرة الطائرة في 65 مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Urban-Air Port (UAP) في المملكة المتحدة عن خطط لإنشاء 200 محور لسيارات الأجرة الطائرة وطائرات الشحن بدون طيار عبر 65 مدينة على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة أول "ميناء عمودي" ، والذي يطلق عليه اسم "أصغر مطار في العالم" ، في كوفنتري في أبريل ، مشيرة إلى استثمار في مجموعة هيونداي موتور سوبيرنال سيمكن التوسع إلى مواقع أخرى، وفقا لريكي ساندو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UAP ، لـ Cities.

تم التخطيط لإنشاء قواعد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا ، مع تأكيد لوس أنجلوس ولندن كمواقع مستقبلية حسبما نقل موقع TheNextWeb.

توسع سوق سيارات الأجرة الطائرة eVTOL (الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) بسرعة خلال السنوات الخمس الماضية ، مع توقع مزيد من النمو.

يتنبأ تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Frost & Sullivan أنه بحلول عام 2040 سيكون هناك 430.000 مركبة تعمل في جميع أنحاء العالم.

ولكن من أجل نشر eVTOLs تجاريًا على نطاق واسع ، هناك حاجة إلى ثلاثة موافقات تنظيمية أساسية للطيران في معظم الولايات القضائية: شهادة النوع ، وشهادة الإنتاج ، والسلطات التشغيلية.

تتضمن هذه الموافقة التنظيمية على صلاحية الطيران لتصميم تصنيع معين وشهادة للسماح بالإنتاج الضخم لـ eVTOL معين. المتطلبات التشغيلية الإضافية والتراخيص للعمليات التجارية مطلوبة.

في الولايات المتحدة تعمل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حاليًا على تكييف لوائح الطيران الحالية لاستيعاب eVTOLs ، بينما في أوروبا تعمل وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) على تطوير مسودة لوائح وإطار عمل جديد للشهادة من خلال سلسلة من المباني الرئيسية كتل.

لكن اعتماد الشهادة الكاملة لتشغيل "سيارات الأجرة الجوية" التي تنقل الركاب على نطاق تجاري لا يزال إلى حد كبير في مراحله الأولى.

وبالمقارنة فإن استخدام طائرات التوصيل بدون طيار يتطور بوتيرة أسرع، ويُنظر بشكل متزايد إلى دمج المزيد من نماذج الخدمة الشاقة على أنه حل محتمل للحد من الازدحام على الطرق في المدن.

وأضاف ساندو: "تعمل السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم معنا لتحقيق فوائد التنقل الجوي المتقدم من قدرة شبكة البنية التحتية".

"نتعاون بشكل وثيق مع هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لطائرة إير وان ، حيث سنرى لأول مرة طائرة بدون طيار ذات رفع ثقيل مع MTOW (أقصى وزن للإقلاع) يزيد وزنه عن 125 كجم تعمل داخل منطقة مبنية بشكل كبير في وسط مدينة كوفنتري ".

في العام الماضي ، حصلت الشركة على 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.64 مليون دولار أمريكي) من خلال تحدي الطيران المستقبلي التابع للحكومة البريطانية لتطوير المشروع.