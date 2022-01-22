شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنجاريا تعلن عن رغبتها فى إرسال رائد إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد هنجاريا على رغبتها فى أن ترسل في منتصف العشرينيات رائدا لها إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك في إطار التعاون مع روسيا، حيث أعلن ذلك وزير الخارجية الهنجاري، بيتر سيارتو، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه حسب الوزير الهنجاري، فإن موضوع تحقيق المشروع الفضائي الروسي الهنجاري المشترك سيبحث أثناء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهنجاري، فيكتور أوربان في 1 فبراير المقبل لروسيا.

وقال وزير الخارجية الهنجاري:" نحن الهنجاريون نود إرسال رائدنا الباحث إلى المحطة الفضائية الدولية في منتصف العشرينيات في إطار التعاون مع روسيا.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" كشفت عن أنها تتباحث مع ناسا لإطالة مدة خدمة المحطة الفضائية الدولية، وتبعا لمدير المؤسسة، دميتري روجوزين فإن "روس كوسموس تجري مشاورات مع وكالة ناسا لإطالة مدة خدمة المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030"، موضحا أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 31 ديسمبر الفائت عن نيتها إطالة عمر المحطة حتى العام المذكور.