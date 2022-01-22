شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقلل ما تدفعه لمستخدمي أندرويد للتبديل إلى هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت أبل بشكل كبير مقدار الخصم الذي يحصل عليه المستخدمون عندما يستبدلون هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مقابل جهاز أبل، ووفقًا لـ MacRumors ، قامت الشركة بتغيير القيمة التقديرية الرسمية للتبادل للمستخدمين الراغبين في تسليم هواتف أندرويد الخاصة بهم من أجل الحصول على iPhone جديد تمامًا.

وفي السابق، كانت الصفقات تجلب للمشترين خصمًا مناسبًا قدره 545 دولارًا عند الشراء من متجر أبل، ولكن الآن، تم تخفيض الحد الأقصى للخصم إلى 405 دولارات فقط، وإذا قمت بالتداول في Samsung Galaxy S20 Urtla ، والذي تم إطلاقه مقابل 1299 دولارًا ، فستمنحك أبل رصيدًا بقيمة 545 دولارًا.

ومع ذلك، إذا قمت بالتداول في الوقت الحالي ، فستمنحك أبل 405 دولارات فقط، وقد انتقل Google Pixel 5 من جلب 315 دولارًا إلى 235 دولارًا فقط، وبالمثل، فقد تراجعت أبل عن قيم التبادل مع Samsung Galaxy S21 والمزيد.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها بخفض الخصومات التجارية لأجهزة Macbooks و iPad، حيث سيكسبك التداول في جهاز Macbook Pro الآن 1415 دولارًا بدلاً من 1630 دولارًا أمريكيًا المعتاد.

وبالمثل، ستحصل الآن على خصم يبلغ حوالي 335 دولارًا بعد التداول في جهاز iPad Air مقارنة بـ 345 دولارًا.