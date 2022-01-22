شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على نظارة واقع معزز AR لمنافسة أبل وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل على نظارة بتقنية الواقع المعزز (AR)، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، تقوم الشركة بتطوير سماعة رأس AR تركز على المستهلك ، تحمل الاسم الرمزي داخليًا Project Iris.

وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح السيليكون المخصصة من جوجل وسيستخدم الكاميرات الخارجية لدمج رسومات الكمبيوتر مع تغذية الفيديو من العالم الحقيقي، ووفقًا للتقرير، يعمل بعض فريق Google Pixel على الجهاز.

وحتى الآن فإن الجهاز في مرحلة مبكرة من التطوير وسينافس سماعات AR القادمة من Meta (Facebook سابقًا) و Apple، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت سماعة Google AR ستكون سماعة رأس تحمل علامة Pixel أم لا.

ووفقًا لتقرير صادر عن New York Times، فإن المشروع هو نتيجة الاستحواذ على North - شركة رائدة في واجهات الكمبيوتر البشرية والنظارات الذكية. تم الاستحواذ في عام 2020، ومن الجدير بالذكر أنه عندما استحوذت Google على North العام الماضي، توقفت الشركة الكندية عن بيع Focals 1.0 وقررت إلغاء Focals 2.0.

كذلك فإن العديد من القادة والمهندسين الذين كانوا يعملون سابقًا مع North هم الآن جزء من قسم الأجهزة والخدمات في جوجل المسؤول عن Pixel و Nest والأجهزة الأخرى، وهذا التحول التنظيمي منطقي قبل منتج استهلاكي، وأيضًا ، يتم أيضًا وضع الفريق الذي يقوم ببناء نظام تشغيل الواقع المعزز ضمن الأجهزة والخدمات.

وتقول The Verge أن Google تهدف إلى شحن سماعات الرأس AR الخاصة بها ضمن Project Iris بحلول عام 2024.