شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا وألمانيا تدعمان مشاريع الجيل الخامس المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارتا الشؤون الاقتصادية في البلدين إن فرنسا وألمانيا ستدعمان أربعة مشاريع بشأن تطبيقات الجيل الخامس للشبكات الخاصة بإجمالي 17.7 مليون يورو (20.1 مليون دولار).

وأشار البيان إلى أن الهدف هو "تقديم حلول مبتكرة من شأنها تعزيز النظام البيئي في أوروبا للشبكات الخاصة في مجال اتصالات 5G"، وقال روبرت هابيك ، الوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي: "إنني أتطلع إلى تعاون مكثف بين فرنسا وألمانيا"، "هذه خطوة مهمة لدفع الاقتصاد إلى الأمام بمساعدة أحدث التقنيات."

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن فرنسا وألمانيا اتفقتا في عام 2020 بالفعل على تعزيز التعاون في مجال تطبيقات 5G وأطلقتا بعد ذلك دعوة لتمويل مشاريع الابتكار في أوائل عام 2021.

وقال البيان إن المشاريع الأربعة التي تضم 16 شريكًا ألمانيًا و 14 شريكًا فرنسيًا ستظهر فوائد 5G في سيناريوهات تطبيقية مختلفة مثل Industry 4.0 ("الثورة الصناعية الرابعة") ومجمعات الأعمال وغرف التشغيل الذكية.