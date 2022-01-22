شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: أقمار إيلون ماسك الصناعية تشوش على صور رصد الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن خُمس الصور الملتقطة بواسطة تلسكوب مهم لرصد الكويكبات تعطلت بسبب أقمار إيلون ماسك الفضائية " Starlink"، حيث أطلقت SpaceX عددًا متزايدًا من الأقمار الصناعية للإنترنت منذ عام 2018، مع وجود أكثر من 2000 الآن في مدار أرضي منخفض، على بعد حوالي 340 ميلاً فوق الكوكب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الهدف هو توفير إنترنت عالي الجودة وسرعة أعلى إلى الأماكن النائية على وجه الأرض، عبر كوكبة الأقمار الصناعية للإنترنت Starlink.

ومع ذلك، فقد تعرضت الأقمار الصناعية لانتقادات شديدة من جانب علماء الفلك، الذين قالوا إن الأجسام يمكن أن تظهر على شكل خطوط في صور التلسكوب، مما يعيق ملاحظاتهم العلمية.

وفحصت دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الملاحظات التي أخذتها منشأة زويكي (ZTF) في سان دييجو بكاليفورنيا بين عامي 2019 و 2021، ووجدت أنه في نوفمبر 2019 كان 0.5% فقط من صور الشفق تحتوى على "خط" ستارلينك، بينما بحلول سبتمبر 2021، ارتفعت هذه النسبة إلى 20%.

ويتوقع العلماء أنه بمجرد أن يصل سبيس إكس إلى هدفه المتمثل في إرسال 10000 قمر صناعي من ستارلينك إلى الفضاء، ستحتوي كل صورة على خط واحد على الأقل.

وجرب مهندسو "SpaceX" عددًا من الإجراءات لمواجهة هذا التأثير، بما في ذلك تقليل مدى انعكاس الأقمار الصناعية، وتوفير معلومات التتبع.

وقد ساعدت بعض هذه الإجراءات، حيث تمكنت بعض المراصد الأكبر حجمًا من تثبيت برامج تتصدى للتشويش، أو تتنبأ بموقع الأقمار الصناعية عند التقاط الصور.

ومع ذلك، يقول العديد من علماء الفلك إن المشكلة ستزداد سوءًا، وهي سيئة بشكل خاص للمراصد مثل ZTF التي تأخذ مجالًا واسعًا من السماء.

كانت الخطوط أكثر وضوحًا في الملاحظات التي تم التقاطها عند الفجر أو الغسق، وهي نقطة حيوية في الليل لاكتشاف الكويكبات القريبة من الأرض.