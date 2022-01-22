شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند تعطل مكبر صوت أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان مكبر صوت أيفون لا يعمل، فهذه مشكلة خطيرة، حيث إنه لا يمكنك سماع المكالمات الهاتفية أو الموسيقى أو الإشعارات، لذلك فيما يلي أفضل الطرق لاستكشاف مشكلة عدم عمل مكبر صوت أيفون وكيفية إصلاحها وسماع الصوت مرة أخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تأكد من عدم كتم الصوت

من الممكن أن تضبط هاتفك بطريق الخطأ على الوضع الصامت، لذا فإن السماعة تعمل بشكل جيد إلا أنه تم كتم صوتها فقط، لذلك عليك بالاتجاه أولا على جانب هاتفك، وتأكد من أن مفتاح Ring / Silent في الموضع العلوي، وتأكد من أن هاتفك ليس في وضع عدم الإزعاج.

تأكد من أنك لا ترسل صوتًا إلى AirPlay

إذا كنت قد استخدمت AirPlay مؤخرًا لإرسال صوت أو فيديو إلى التلفزيون أو جهاز AirPlay آخر، فمن المحتمل أن يكون في وضع AirPlay.

يجب عليك للتحقق اتباع هذه الخطوات: اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية مركز التحكم ثم انقر فوق أيقونة AirPlay في الجزء العلوي الأيمن من قسم تشغيل الموسيقى.

إذا كان هناك جهاز آخر يتلقى صوتًا باستخدام AirPlay، فاضغط فوق أيفون للعودة إلى جهازك الخاص

افصل ملحقات الصوت

إذا كان جهاز أيفون يحاول إرسال الصوت إلى أحد الملحقات مثل سماعات الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر الصوت المحمول الذي لا يزال متصلاً بهاتفك، عندها لم تتمكن من سماع الصوت من الهاتف، لذلك أسهل طريقة لحل هذه المشكلة هي التأكد من عدم توصيل أي ملحقات بجهاز أيفون وإيقاف تشغيل Bluetooth.

اسحب مركز التحكم من أعلى الشاشة ثم انقر فوق رمز Bluetooth لتعطيل راديو Bluetooth مؤقتًا على جهازك.

قم بتنظيف مكبر الصوت

هل السماعة مسدودة أم محجوبة أم متسخة؟ قد يمنعك ذلك من سماع الصوت الذي يحاول مكبر الصوت تشغيله.

يمكنك لتنظيف مكبر صوت أيفون، أن تقم بإزالة حافظة أيفون وواقي الشاشة إذا كانا يؤثران على مكبر الصوت بأي شكل من الأشكال، ثم تحقق لمعرفة ما إذا كانت متسخة.

إذا لزم الأمر، استخدم بعناية فرشاة صغيرة جافة ذات شعيرات ناعمة لإزالة أي نسالة أو أوساخ.

تواصل مع دعم عملاء أبل

إذا كان مكبر الصوت الخاص بك لا يزال لا يعمل، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة أكبر في جهاز أيفون، ويجب عليك طلب المساعدة من خدمة عملاء أبل.