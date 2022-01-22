شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يضيف أخيرًا ضمانات ضد بيع المخدرات للقاصرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استجواب Snapchat وTikTok وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى فى أواخر العام الماضي من قبل الكونجرس الأمريكي لما تم اعتباره تدابير وخوارزميات أمان فاترة لحماية الأطفال من صفقات المخدرات غير المشروعة والتعرض للمواد الإباحية ومشاكل أخرى محتملة، وفقا لتقريرdigitartlend .

والآن اتخذ Snapchat خطوة كبيرة لضمان سلامة المستخدم من خلال إطلاق ميزة Quick Add لحماية القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا من المضايقات وتعاطى المخدرات.

أصدقاء أكثر أمانًا

الإضافة السريعة هي في الأساس ميزة اقتراح الأصدقاء التي تسمح للمستخدم بإضافة الأصدقاء بشكل أسرع بدلاً من البحث عنهم عبر أسماء المستخدمين الخاصة بهم، ويظهر المستخدم فى قائمة الإضافة السريعة الخاصة بشخص آخر فقط إذا كان لديهم أصدقاء أو اتصالات مشتركة، وبالنسبة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، لكى تكون قابلة للاكتشاف فى Quick Add ، سيحتاج المستخدم دون السن القانونية إلى عدد معين من الاتصالات المتبادلة مع الشخص الغريب للسماح له بإضافتها إلى شبكته.

تحديد الجهات السيئة

وخلال جلسة الاستماع فى الكونجرس فى أكتوبر الماضى ، تم الكشف عن وفاة شابين فى ولاية مينيسوتا بعد تناول حبوب تم شراؤها من التجار الذين التقوا بهم على Snapchat دون علمهم ، وكانت المسكنات الموصوفة طبيًا مغطاة بالفنتانيل ، والذي يمكن أن يكون عقارًا خطيرًا للغاية.

ولمواجهة ذلك ، وضع Snapchat تدابير لتحديد اللغة العامية للمخدرات وستقوم أيضًا بالإبلاغ عن الحالات المحتملة إلى سلطات إنفاذ القانون، كما أضافت الشركة ائتلافات المجتمع الأمريكية لمكافحة المخدرات (CADCA) ومبادرة الحقيقة إلى بوابة Heads Up الخاصة بها لمواجهة الاستخدام غير القانوني للمخدرات. تدعي المنصة أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المحدثة لديها يمكنها تحديد الحسابات غير القانونية بمزيد من النجاح ، وكذلك منع هؤلاء المستخدمين من إنشاء حسابات جديدة.

كما تم استدعاء تطبيقات مثل Instagram بسبب اقتراح عقاقير للقصر ولثغرات فى قيود الملف الشخصى للقصر.