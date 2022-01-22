شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تستجوب "ميتا" و"جوجل" حول المعلومات المضللة والتسلط عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجوبت لجنة حكومية أسترالية مؤخرا كلا من Meta (Facebook سابقًا) وجوجل بشأن انتشار المعلومات المضللة والتسلط عبر الإنترنت عبر منصاتهم.

وسألت اللجنة لوسيندا لونجكروفت، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في جوجل، عن معلومات مضللة حول Covid-19 على موقع YouTube، وتم عرض ما لا يقل عن تسعة إعلانات على الأقل لحزب أستراليا المتحدة (UAP) تحتوي على معلومات مضللة عن Covid.

واعترافًا بوجود هذه الإعلانات على YouTube، أخبر Longcroft اللجنة أن سياسات التضليل Covid للمنصة "قوية وسريعة وفعالة"، وفقًا لتقارير ZDNet، وتأسست اللجنة في أواخر العام الماضي للاستعلام عن ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكان من المقرر أن يظهر موقع تويتر أمام اللجنة يوم الجمعة، كما مثل ممثلو ميتا أمام اللجنة وتم استجوابهم بشأن تهديدات القتل والاغتصاب الموجهة ضد مقدمة البرامج الأسترالية إيرين مولان وابنتها الصغيرة على Facebook.

وكانت مولان قد شهدت في وقت سابق أنها قدمت طلبًا على Facebook لإزالة هذه التهديدات من المنصة، و"استجابةً للطلب، أرسل Facebook ردًا آليًا بأن المحتوى سيظل على الإنترنت".

وقالت ميا غارليك، مديرة سياسة Meta ANZ، للجنة إنها لا تستطيع تحديد موقع طلب مولان الأصلي، ونقل عن غارليك قوله "لسوء الحظ، في العالم الحقيقي، لم نتمكن من تحديد مكان تلك الشكوى الأصلية، ولذا أعتقد أن تقريرًا للشرطة قد تم إعداده وعملنا من خلال هذه العملية للتأكد من أننا نتخذ الإجراء المناسب".

وفي أحدث حملة على التكنولوجيا الكبيرة، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون في كانون الأول (ديسمبر) إن شركة Big Tech أنشأت هذه المنصات ولديها مسؤولية ضمان سلامة مستخدميها، وقال: "لدى التكنولوجيا الكبيرة أسئلة كبيرة للإجابة عليها. لكننا نريد أيضًا أن نسمع من الأستراليين ؛ الآباء والمعلمين والرياضيين والشركات الصغيرة والمزيد، حول تجربتهم، وما يحتاج إلى تغيير".