شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية ستحتوى قريبا على استوديو أفلام وساحة رياضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لمحطة الفضاء الدولية استوديو أفلام مخصص جديد وساحة رياضية بحلول منتصف العقد، حيث كشفت شركة Space Entertainment Enterprise (SEE)، ومقرها لندن، عن خطط لوحدة بث الأفلام والتلفزيون والرياضة والترفيه لمحطة الفضاء الدولية، التي سيتم إطلاقها في عام 2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم بناء الوحدة من جانب شركة اكسيوم سبيس، التي تعمل على وحدة سياحية وبحثية خاصة بها للمحطة، ومن المقرر أيضًا إطلاقها وإلحاقها بالمحطة في عام 2024، كما أنه لدى SEE بالفعل مؤسسة في مجال الترفيه الفضائي، تدعي أنها تنتج فيلمًا، بالشراكة مع Tom Cruise، سيتم تصويره جزئيًا في المحطة.

سيتم ربط مركز الترفيه الجديد بوحدة Axiom، والتي ستنفصل في النهاية عن محطة الفضاء الدولية لتشكيل محطتها الفضائية المخصصة.

لم يتم الكشف عن أى تكاليف أو ميزانيات للوحدة المتضخمة الكروية، ولكن من المتوقع أن يبلغ قطرها 20 قدمًا ومفتوحة لأطراف ثالثة لصنع الأفلام والتلفزيون.

يشكل هذا جزءًا من تحول تجاري متزايد للمنشأة الفضائية الشهيرة، والتزمت ناسا بتمويل المحطة حتى عام 2030، وقد أشارت روسيا إلى التزام متجدد من خلال إطلاق وحدة معملية جديدة.

بعد ذلك، يُعتقد أنه سيكون هناك مجموعة من المحطات التجارية التي تدور حول الأرض، بما في ذلك واحدة من Axiom Space ، والتي ستتضمن الوحدة الجديدة SEE-1.

إذا تم إطلاقها، فستكون أول استوديوهات محتوى وترفيه في العالم وساحة متعددة الأغراض يتم تشغيلها في الفضاء.

تقول SEE أن الوحدة ستسمح للفنانين والمنتجين والمبدعين بتطوير وإنتاج وتسجيل وبث محتوى مباشر مما يزيد من بيئة الجاذبية الدقيقة في المدار المنخفض للمحطة الفضائية، بما في ذلك الأفلام والتلفزيون والموسيقى والأحداث الرياضية.