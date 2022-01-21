سرقة عملات بيتكوين وإيثريوم بـ35 مليون دولار.. قرصنة أكبر موقع للعملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 10:23 مساءً - تعرضت حسابات نحو 483 من مستخدمي موقع العملات المشفرة Crypto.com للقرصنة.

وأدى اختراق موقع العملات المشفرة “كريبتو دوت كوم”، إلى سرقة عملات “بيتكوين”، و”إيثريوم”، بقيمة 35 مليون دولار.

ويعد الموقع أحد أكبر وأشهر مواقع تبادل العملات المشفرة في العالم، الذي يدعمه النجم مات ديمون.

ولدى “كريبتو دوت كوم”، أكثر من 10 ملايين عميل، وتعتبر واحدة من أبرز المنصات في الولايات المتحدة، إذ استحوذت مؤخراً على حقوق وضع اسمها على مركز لوس أنجلوس الرياضي، بوصفها الراعي الرسمي للمركز، بدلاً من شركة “ستابلز” (Staples).

وكان الموقع قد أعلن في البداية عن سرقة ما قيمته 15 مليون دولار، وذلك حسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

اختراق الموقع

كتب المسؤولون في موقع Cyrpto.com في منشور يوم الخميس: “تعرض الموقع في 17 يناير/كانون الثاني 2022 لعمليات سحب غير مصرح بها للعملات المشفرة من قبل عدد صغير من المستخدمين”.

وتابع: “إثر هذا، علق الموقع عمليات سحب العملات على الفور لبدء تحقيق، وعمل على مدار الساعة لمعالجة المشكلة”.

وأكد: “لم يتعرض أي من العملاء لخسارة الأموال في معظم الحالات، منعنا السحب غير المصرح به، وفي جميع الحالات المخالفة، تم تسديد المسحوبات بالكامل لكل العملاء”.

وفي أثناء التحقيق، تم تعليق جميع عمليات السحب عبر Crypto.com، لمدة 14 ساعة.

ثم طلب من جميع العملاء تسجيل الدخول مرة أخرى، والقيام بعملية مصادقة ثنائية جديدة.

إجراءات أمنية

قدم الموقع، كإجراء وقائي آخر، خاصية تبعث إشعارات للمستخدم عند إضافة عنوان جديد كمدفوع لأمره في حساب ما، ويحصل المستخدم على مهلة 24 ساعة لإلغاء أي دفعة إذا لم يكن هو من أذن بها.

وأخيرًا، أعلن الموقع عن برنامج حماية الحساب العالمي Worldwide Account Protection Program ، الذي يعد بإعادة أموال تصل إلى 250 ألف دولار للمستخدمين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تتضمن استخدامهم لعمليات المصادقة المتعددة بالإضافة إلى تقديمهم بلاغ إلى الشرطة يمكن عرضه على موقع Crypto.com.

أوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، كريس مارساليك: “بينما ندرك وجود جهات سيئة محتالة، فإن برنامج حماية الحساب العالمي الجديد هذا، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية الجديدة للمصادقة متعددة العوامل MFA، يمنح مستخدمينا حماية غير مسبوقة لأموالهم، ونأمل أن يمنحهم راحة البال أيضًا”.

وتابع: ليس هناك الكثير للوصول إلى تفسير كيفية وقوع الهجوم، في ظل التحقيق الداخلي المستمر.

ويعمل الموقع مؤخرًا على إبراز اسمه من خلال الدخول في شراكات مع الممثل مات ديمون، والمنظمة غير الربحية Water.org، التي تعمل على توفير الماء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شرائه حقوق التسمية لمركز Staples Center في لوس أنجلوس.

اختراقات بملايين الدولارات

يعد اختراق موقع Crypto.com أحد العمليات العديدة التي أدت إلى خسائر بملايين الدولارات في قطاع العملات المشفرة.

وفي الواقع، تتضاءل هذه المحاولة بالمقارنة مع السرقة الضخمة البالغة 600 مليون دولار التي ضربت منصة Poly Network القائمة على البلوكشين، وهي القصة التي أخذت منعطفًا غريبًا عندما أعاد المخترق كل الأموال.