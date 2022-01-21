روسيا تفرض غرامة مالية جديدة على غوغل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 26 دقيقة

فرضت محكمة في موسكو، غرامة مالية جديدة على شركة “غوغل” الأمريكية، بتهمة تقاعسها عن حذف مواد محظورة في البلاد من منصاتها في الإنترنت.

وأكدت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو اليوم الجمعة، وفقا لوكالة “تاس”، أن جلسة قضائية ستعقد في 17 فبراير القادم للنظر في القضية التي تتهم فيها “غوغل” بارتكاب مخالفات إدارية وثقتها الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (“روس كوم نادزور”).

وتصل الغرامة التي تواجه الشركة الأمريكية هذه المرة أربعة ملايين روبل (أي نحو 52 ألف دولار).

وأصدرت “روس كوم نادزور” منذ مطلع العام الجاري 16 بروتوكولا على الأقل بحق “غوغل” بتهمة مخالفتها معايير تقييد الوصول إلى المواد غير القانونية.

وفرض القضاء الروسي في أواخر ديسمبر الماضي غرامة غير مسبوقة بقيمة 7.22 مليار روبل و1.99 مليار روبل (أي أكثر من 98 مليون دولار وأكثر من 27 مليون دولار) على شركتي “غوغل” و”ميتا” (“فيسبوك” سابقا) الأمريكيتين بناء على مبيعاتهما السنوية.