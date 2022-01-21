شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تخطط لإطلاق سماعة رأس للواقع المعزز فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تخلت Google عن سماعات رأس Daydream VR منذ سنوات ، لكن هذا لا يعني أنها تخلت عن سماعات الرأس تمامًا، وتزعم مصادر Verge أن Google تعمل على تطوير سماعة رأس للواقع المعزز، يطلق عليها اسم Project Iris ، والتي تريد إطلاقها فى عام 2024، وسيستخدم الجهاز القابل للارتداء معالج Google المخصص وكاميرات التتبع الخارجية وتشغيل Android ، على الرغم من أن نظام التشغيل المخصص هو احتمال قوائم الوظائف المعطاة، وقد يعتمد أيضًا على العرض المستند إلى مجموعة النظراء للتغلب على قيود طاقة المعالجة لسماعات الرأس.

ومن المفهوم أن كلاى بافور مدير كشك التواجد عن بُعد Project Starline 3D (الذي يُقال أيضًا أنه سيتم تسليمه في عام 2024) ، ويشرف على المشروع شديد السرية، وقال المرشدون أيضًا إن فريق سماعات الرأس AR تضمن مبتكر Google Assistant سكوت هوفمان ومدير ARCore شهرام إيزادي ومارك لوكوفسكي ، والقائد السابق لتطوير نظام التشغيل الداخلي لشركة Meta، ويعتقد أيضًا أن قسم Pixel متورط في بعض أعمال الأجهزة.

ولقد طلبنا من Google التعليق على الرغم من أن الرئيس التنفيذى سوندار بيتشاى ألمح فى أكتوبر إلى أن AR كان "مجالًا رئيسيًا للاستثمار" للشركة، ومن المفترض أن تكون سماعة الرأس في مرحلة مبكرة جدًا من التطوير بدون استراتيجية سوق واضحة ، مما يشير إلى أن هدف 2024 ليس ثابتًا.

وتخاطر Google بالتنازل عن المجال للمنافسين إذا لم تقدم أجهزة AR أو النظام الأساسى للمطابقة، حتى لو كانت التكنولوجيا النهائية لا تزال بعيدة.