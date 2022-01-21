شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى خسارة تويتر معركة ضد فرنسا تتعلق بخطابات الكراهية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الخميس ، بأنه يتعين على تويتر الكشف عن تفاصيل ما يفعله للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا، مما يمنح فوزًا لجماعات الدفاع التي تقول إن الشبكة الاجتماعية لا تفعل ما يكفي.

ويوفر القرار فرصة للنشطاء في أماكن أخرى في أوروبا الذين يريدون ضوابط أكثر صرامة لمنع انتشار المحتوى العنصري والتمييزي على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد أيدت حكمًا أصدرته محكمة دنيا العام الماضي أمرت تويتر بتقديم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين توظفهم ، وجنسيتهم ، وموقعهم ، ولغتهم المنطوقة لإدارة المحتوى على النسخة الفرنسية من المنصة.

وطلب قرار المحكمة الأدنى أيضًا من تويتر الكشف عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الموارد المالية والبشرية التي استخدمتها لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.

وأظهرت نسخة من الحكم اطلعت عليها رويترز أن محكمة الاستئناف قالت إنها أكدت بالكامل الحكم الأول وقالت إن على تويتر دفع 1500 يورو (1700 دولار) كتعويض لكل من ستة مدعين.

وقال متحدث باسم تويتر إن الأولوية القصوى للشركة هي ضمان سلامة الأشخاص الذين يستخدمون منصتها ، مضيفًا أن المجموعة كانت تراجع قرار المحكمة، وامتنعت الشركة الأمريكية عن التعليق على الآثار المالية والتشغيلية للحكم.

وكان نشطاء الحملة مبتهجين رغم ذلك، حيث أكدت مجموعات الضغط الست التي رفعت دعوى قضائية ضد تويتر أنه تمت إزالة جزء بسيط فقط من رسائل الكراهية من المنصة بعد 48 ساعة من الإبلاغ عنها.

وقال مارك كنوبل ، رئيس J'Accuse: "لقد سئمت من هذا العهد حيث كل شيء مسموح به وحيث يكون" محظورًا "، و(أتهم) ، إحدى الجماعات ، في إشارة إلى شعار شهير انتشر على جدران باريس خلال احتجاجات عام 1968.

ويميز الحكم فرنسا عن دول مثل الدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة ، حيث سمحت قوانين مكافحة العنصرية الصارمة في البلاد بمثل هذه الدعاوى القضائية، وفي فرنسا ، لا تعتبر العنصرية ومعاداة السامية من الآراء التي يمكن تبنيها علنًا ، ولكن باعتبارها مخالفات.

وقد تم اتهام عمالقة التكنولوجيا العالمية بفعل القليل جدًا لمعالجة الإساءة عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تنص لائحة الاتحاد الأوروبي المقبلة ، قانون الخدمات الرقمية (DSA)، على إجراءات لإزالة أسرع للمحتوى غير القانوني ، مثل خطاب الكراهية.

وفي مايو الماضي ، قالت بريطانيا إن قانونًا جديدًا مزمعًا سيشهد تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها أو 18 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) إذا فشلت في القضاء على الانتهاكات عبر الإنترنت مثل جرائم الكراهية العنصرية ، بينما قد يواجه كبار المديرين إجراءات جنائية.