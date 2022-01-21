تحديثٌ مزيّف في “غوغل كروم”.. لا تقعوا في فخّه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

استعمل “قراصنة الإنترنت” برنامج فدية جديد من نوعه، بعدما حاولوا قرصنة الحواسيب والوصول إليها، وذلك من خلال متصفحي الإنترنت “غوغل كروم” و “مايكروسوفت إيدج”.

وفي التفاصيل، فقد تلقّى مستخدمون لمتصفحَي “غوغل كروم” و”مايكروسوفت إيدج” تحذيرات بشأن تحديثات مزيفة مسنوبة للمتصفحين. وذكر موقع “تيك” التقني أن التحذيرات المزيفة ليست في الواقع سوى “برنامج الفدية”، الذي يسعى للوصول إلى الحاسوب، ثم يطلب فدية بعد أن يقطع الطريق أمام الوصول لبعض الملفات. وأضاف أن قراصنة الإنترنت استعملوا برنامج فدية جديد هذه المرة مختلف عما سبق.

وتعزز هذه الأخبار أهمية تثبيت برامج مكافحة الفيروسات عى أجهزتك، لكي تحميها من البرمجيات الخبيثة التي تعمل بمجرد النقر فوق إعلان مضلل.

وفي هذا السياق، اكتشف باحثون في الأمن السيراني في شركة “Malwarebytes” أن برنامج الفدية الجديد يجري إدخاله إلى أجهزة الحواسيب الخاصة بالضحايا عبر أداة Magnitude، التي تستهدف برامج الحاسوب التي يستخدمها الكثيرون مثل مجموعة “أدوبي”.

وعملت مجموعة القراصنة على إغراء المستخدمين عبر التحديثات الوهمية، بما يساعدهم في تثبيت البرمجيات الخبيثة على حواسيبهم. وتؤثر فيروسات الفدية على مستخمي “غوغل كروم”، لأنها تعتمد على ترميز “كروم”، الذي يتم استخدامه لبناء المتصفحين.

وانتشر هذا الفيروس على نطاق واسع في كوريا الجنوبية، لكن لن يكون الأمر مفاجئا إن ظهر في أماكن أخرى وبعد فترة وجيزة.

ولمواجهة هذه المشكلة، يعتبر تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات بداية جيدة، وتأكد من أن تحديثات “غوغل كروم” شرعية، وذلك بالبحث عنها في إعدادات المتصفح.