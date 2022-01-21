عطل مفاجئ يصيب تويتر وتيك توك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تفاجأ عدد كبير من مستخدمين تطبيق التغريدات القصيرة “تويتر” بتعطل خدمات الموقع فجر الجمعة، بالإضافة لتعطل تطبق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

وشكا كثير من المستخدمين من تعطل تويتر، وسط غياب معرفة الأسباب، وعدم توضيح الشركة المالكة للموقع طبيعة المشكلة.

تعطل تويتر وتيك توك

وحسب تقارير صحفية فإن المشكلة التي عانى منها تويتر لم تقتصر على موقع التدوينات القصيرة، وإنما انتقلت العدوى إلى مستخدمي تطبيق “تيك توك” هذه الليلة.

فقد تعطلت الشبكتان الاجتماعيتان لدى بعض المستخدمين حول العالم، فيما واجهت رواد الموقعين بعض المشكلات المؤقتة.

ويظهر موقع “DownDetector”، الذي يراقب حالة الإنترنت، ويوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي عن مختلف مواقع الويب والخدمات، أن هناك أكثر من 30 ألف تقرير سٌجلت الساعات الماضية، عن مشاكل تويتر.

ولا يظهر العدد حجم المتضررين، إذ يحصي الموقع فقط من قدم تقريرا عن الحالة، بينما قدم المئات الآخرون شكوى عبر تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

لا يبدو أن المشكلة تؤثر في جميع المستخدمين لموقعي تويتر وتيك توك، ولكن عدد التقارير يشير إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين قد تأثروا حول العالم.

ومن غير الواضح حتى كتابة التقرير أسباب عدم الاستقرار في تصفح الموقعين، حيث لم يقدم كل من تويتر وتيك توك أي تفاصيل حول شكاوى المستخدمين.