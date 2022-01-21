شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق ميزة أمان جديدة عبر الإنترنت لـMessenger Kids والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيس بوك المملوكة لشركة Meta أنها ستطلق ميزة Pledge Planets على Messenger Kids - وهو نشاط لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية استخدام الإنترنت بأمان وممارسة اتخاذ قرارات صحية عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إنها طورت أنشطة Messenger Kids Pledge و Pledge Planets بالشراكة الوثيقة مع خبراء في الأمان عبر الإنترنت ، وتنمية الطفل ، ووسائل الإعلام الخاصة بالأطفال.

وقال إريك مايكل ويتسمان ، مدير إدارة المنتجات ، في بيان: "نطلق اليوم برنامج Pledge Planets على Messenger Kids. يساعد هذا النشاط التفاعلي داخل التطبيق الأطفال على تعلم وممارسة كيفية اتخاذ قرارات صحية عبر الإنترنت ، والبقاء آمنين وبناء المرونة".

وأضاف ويتسمان: "يمكن للأطفال استكشاف كواكب مختلفة بناءً على مبادئ تعهد ماسنجر كيدز: كن لطيفًا ، وكن محترمًا ، وآمنًا ، واستمتع بوقتك"، وفي كل حلقة ، يساعد الأطفال الشخصيات على التنقل في المواقف الاجتماعية المختلفة واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية.

ومن خلال إكمال الألعاب ، سيرى الأطفال أن أفعالهم المحترمة والآمنة والممتعة لها تأثير كبير على من حولهم، الحلقة الأولى ، "كن لطيفًا" ، سيتم طرحها في جميع البلدان التي يتوفر بها Messenger Kids ، مع حلقات جديدة تركز على التعهدات الأخرى قريبًا. في هذه الحلقة ، يتعرف اللاعبون على صاحب محل لبيع الشطائر.

وأضاف ويتسمان: "لقد طورنا أنشطة Messenger Kids Pledge و Pledge Planets في شراكة وثيقة مع مستشاري Meta للشباب"، وقال ويتسمان: "تساعدنا هذه المجموعة من الخبراء في مجالات الأمان على الإنترنت ، وتنمية الطفل ، ووسائل إعلام الأطفال ، في تطوير منتجات وميزات وسياسات جديدة للشباب من خلال مشاركة خبراتهم وأبحاثهم وإرشاداتهم".