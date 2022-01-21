شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين إعادة تعيين Safari على أيفون من المتصفح وتطبيق الإعدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتطلع إلى مسح بيانات Safari، فإن إزالة المواقع التى تزورها بشكل متكرر لن تعالج مخاوف الخصوصية إذا كان لديك ملفات تعريف ارتباط مخزنة، لذلك يمكنك أن تلجأ إلى إعادة تعيين كل محفوظات الاستعراض والإعدادات، وفيما يلي طريقتان للقيام بذلك، واحدة مباشرة من خلال Safari، والأخرى من خلال إعدادات جهاز أيفون، وهنا نقدم لك الفرق بين الاثنين وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إعادة تعيين Safari على أيفون من خلال المتصفح

1. في الجزء السفلي من صفحة Safari المفتوحة، اضغط فوق رمز الكتاب.

2. فى الجزء العلوى من القائمة التي تفتح، اضغط فوق رمز الساعة لفتح السجل.

3. اضغط على مسح أسفل الصفحة، وسيتم فتح قائمة مطالبة للتحذير من أنك ستقوم بمسح السجل وملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى خلال فترة زمنية محددة، اضغط فوق "كل الوقت" لإعادة تعيين متصفحك.

كيفية إعادة تعيين Safari على أيفون من خلال تطبيق الإعدادات

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك.

2. ابحث عن Safari أو قم بالتمرير لأسفل إليه وافتحه.

3. اضغط على محو السجل وبيانات الموقع باللون الأزرق في منتصف الطريق تقريبًا أسفل الصفحة.

4. ستظهر قائمة مطالبة، اضغط فوق مسح السجل والبيانات وانتظر بضع لحظات بينما يقوم أيفون بمعالجة طلبك، وبمجرد القيام بذلك، سيتم مسح جميع بياناتك.