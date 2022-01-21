شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وإنستجرام يستكشفان خططًا لإنشاء وعرض وبيع NFTs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكشف مجموعة Meta الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي خططًا للسماح للمستخدمين بإنشاء عروض NFT وعرضها وبيعها على فيسبوك وإنستجرام، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز.

ووفقا للتقرير حال أطلاق الشركة مثل هذه الأدوات ، فسيكون ذلك أكبر عرض للدعم السائد لـ NFTs ويساعد في ترسيخ مكانة الأصول المثيرة للجدل في العالم الرقمي، وفقًا للصحيفة فإن الخطط "في مرحلة مبكرة ويمكن أن تتغير بعد."

ويقول المنشور إن الفرق في فيسبوك وإنستجرام "تستعد" ميزة تتيح للمستخدمين عرض NFT كصور لملفاتهم الشخصية ، بالإضافة إلى العمل على نموذج أولي للسماح للمستخدمين بصنع NFTs الجديدة. وبحسب ما ورد يناقش آخرون في Meta "إطلاق سوق للمستخدمين لشراء وبيع NFT."

كذلك يستبعد التقرير تحديد مدى طول هذه الخطط، لكن هذا ليس أول إظهار للاهتمام بـ NFTs الذي رأيناه من قادة Meta، حيث قال رئيس انستجرام آدم موسيري في ديسمبر الماضي إن الشركة "تستكشف بنشاط NFTs وجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى جمهور أوسع"، بينما تحدث مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta في أكتوبر الماضي، عن الكيفية التي ستحتاج بها ميتافيرس لدعم "ملكية السلع الرقمية أو NFTs. "

وأظهرت مواقع الويب مثل REDDIT و تويتر اهتمامًا أيضًا في NFTS اكتسبت NFTs ، أو الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال، الدعم مع منصات الويب الأخرى المنشأة في الأشهر الأخيرة حسبما نقل موقع The verege.

ويعمل تويتر على طرق لعرض مثل هذه العناصر المدعومة من blockchain ، بينما أطلقت Reddit مجموعتها الخاصة من تجسيدات NFT للمستخدمين.