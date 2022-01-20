شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فلك يلتقط صورا لكويكب ضخم يصل لأقرب نقطة له إلى الأرض منذ 90 عاما تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط عالم فلك لقطات لكويكب ضخم يبلغ قطره 3451 قدما وهو يقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض منذ 90 عاما تقريبا حسبما نقل موقع RT.

ويمكن اعتبار الكويكب 7482 (1994 PC1) كنقطة بيضاء صغيرة أثناء تحركه نحو كوكبنا في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين (17 يناير).

وفي مساء اليوم التالي، الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش (16:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في 18 يناير، اقترب الكويكب من أقرب نقطة له إلى الأرض منذ عام 1933، حيث وصل إلى مسافة 1.2 مليون ميل من كوكبنا.

والتقط المقطع جيانلوكا ماسي، عالم الفيزياء الفلكية ومدير مشروع التلسكوب الافتراضي، الذي قدمه مرصد Bellatrix الفلكي في إيطاليا.

ومن المقرر أن تمر ثمانية أجسام أخرى تسمى الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) بأمان عبر الأرض هذا الشهر، وفقا لوكالة ناسا.

وقال ماسي: "التقطنا العديد من الصور للكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرا (7482) 1994 PC1، أثناء اقترابه منا بأمان. وصنعنا صورة ثابتة ورسوما متحركة جميلة، وتتبع التلسكوب الحركة الواضحة السريعة للكويكب، وهذا هو السبب في أن النجوم تظهر على شكل مسارات طويلة، بينما يبدو الكويكب كنقطة ضوء حادة في وسط الصورة، مميزة بسهم، وباستخدام جميع صور التسلسل، يمكننا عمل الرسوم المتحركة، وعرض 1994 PC1 يتحرك ضد النجوم".

وقدرت ناسا قطر الكويكب 7482 (1994 PC1) بـ 3451 قدما (1.052 كم)، وهو أكبر بكثير من أطول مبنى على الأرض، برج خليفة في دبي، والذي يبلغ ارتفاعه 2722 قدما.

وبعد اقترابه يوم الثلاثاء، لن يكون 7482 (1994 PC1) قريبا من الأرض مرة أخرى حتى عام 2105، وفقا لديناميكيات النظام الشمسي التابعة لناسا JPL-Caltech واكتُشف الكويكب 7482 (1994 PC1)، الذي يدور حول الشمس كل 1.5 عام، لأول مرة في عام 1994 من قبل عالم الفلك آر إتش ماكنوت، باستخدام مرصد Siding Spring في نيو ساوث ويلز بأستراليا.

ومداره معروف جيدا، وفقا لعلماء الفلك، ويتراوح من 0.9 AU إلى 1.8 AU، حيث 1 AU هو المسافة بين الأرض والشمس. ويعد كويكبا صخريا شائعا من النوع S، وكل مسار قريب له يمنح علماء الفلك الفرصة لدراسة السطح ومعرفة المزيد عن هذه الصخور الفضائية القديمة.

وتتعقب ناسا ووكالات أخرى بانتظام أكثر من 28000 كويكب معروف أثناء دورانها حول الشمس، وفي بعض الأحيان عبر مدار الأرض، وتقول ناسا إنه من غير المتوقع أن يصطدم أي من الكويكبات المعروفة بالأرض في أي وقت في المستقبل القريب، لكن هناك كويكبات غير معروفة المدارات.

ويقوم مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض برصد الكويكبات والأجسام الفضائية الأخرى، ويُعرّف 7482 (1994 PC1) كجسم قريب من الأرض (NEO) وكويكب خطر محتمل (PHA). ووفقا لبيانات ناسا المتاحة للناس، اكتُشف 27948 كائنا قريبا من الأجسام القريبة من الأرض، حتى يوم الثلاثاء.

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 25000 من الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) أكبر من 460 قدما (140 مترا).

وهناك أيضا ما يقدر بـ1000 من الأجسام القريبة من الأرض أكبر من 3280 قدما (كيلومتر واحد)، ما يبرز الحاجة إلى تتبع هذه الصخور الفضائية، وبين 20 يناير و28 يناير، ستمر ثمانية أجسام أخرى عبر الأرض، وفقا لبيانات ناسا.