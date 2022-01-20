شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة الرفاهية الرقمية من جوجل ستصل إلى أجهزة أندرويد قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصل أداة الرفاهية الرقمية قريبًا إلى أجهزة Android لمساعدة المستخدمين على تتبع وقت الشاشة ومقدار الوقت الذي يقضونه على تطبيقات Google، في حين أن تاريخ الإصدار الدقيق غير معروف حاليًا ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الأداة في النهاية لجميع أجهزة Android.

والجدير بالذكر أن هذه ميزة متاحة بالفعل لمستخدمي iPhone منذ iOS 12 ، لذا فإن Google متأخرة جدًا بالمقارنة، وفقا لتقرير digitaltrend .

ووفقًا لـ 9to5Google، ستحصل الرفاهية الرقمية قريبًا على هذه الأداة وأظهر تفكيك ملف APK الذي حمّلته Google إلى متجر Play أن الإصدار 1.0.416751293.beta يدعم أداة Digital Wellbeing.

وتم تقدير إضافات عناصر واجهة المستخدم الأكثر حداثة من Google لفائدتها ، ومكنت أداة صور Google المستخدمين من تزيين شاشاتهم الرئيسية بصور أقرب لمرافقيهم ولقطاتهم المفضلة، وفي الوقت نفسه قدم YouTube Music أيضًا عنصر واجهة مستخدم "تم تشغيله مؤخرًا" لمستخدمي Android 12 والذي كان متاحًا في ثلاثة خيارات للحجم اعتمادًا على تخطيط الشاشة الرئيسية، وتوفر الأداة وصولاً سريعًا إلى مقاطع الفيديو التي تم تشغيلها وقوائم التشغيل والألبومات والمزيد.

وتعد ميزة التحقق من وقت الشاشة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من تأجيل وقت النوم وإدمان الإنترنت، وتحتوي تطبيقات مثل Instagram على ميزة للتحقق من متوسط ​​الوقت الذي يقضيه التطبيق فى الأسبوع الماضي، مع وجود خيار لتعيين تذكيرات يومية تظهر بمجرد وصول المستخدمين إلى الحد الزمني المحدد لهم، وبالتالي فإن حقيقة أن Google لم يكن لديها واحدة حتى الآن كان إغفالًا كبيرًا جدًا.