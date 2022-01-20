شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "ميتا" توقف 52 شبكة لنشر الأخبار المزيفة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ميتا" -فيسبوك سابقًا- عن وقف عدد كبير من الشبكات المزيفة خلال العام الماضى 2021.

وأوضحت "ميتا"، فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الخميس، أن فى عام 2021، أزالت المنصة 52 شبكة شاركت فى جهود منسقة للتلاعب بالنقاش العام أو إفساده لتحقيق هدف استراتيجي، مع الاعتماد بشكل مركزى على الحسابات المزيفة لتضليل الأشخاص بشأن من يقف وراء تلك الشبكات.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنصة الليلة، جاءت الشبكات من 34 دولة، بما فى ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.