موعد إطلاق هاتف iPhone SE 2022 الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة الموعد المقرر لإنتاج هاتف iPhone SE 2022 الجديد، والوقت المحدد لطرحه في الأسواق.

ووفقا لهذه التسريبات، فإن إنتاج iPhone SE 2022 الجديد سيكون في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الجاري مع إطلاقه في مايو/أيار المقبل.

وسيشهد هاتف iPhone SE 2022 الجديد تحديثًا طفيفًا، مقارنةً بإعادة تصميم الهاتف المقترحة في عام 2023.

ويقول المحلل روس يونغ إن الهاتف يدخل الآن مرحلة الإنتاج، مؤكدا التقارير السابقة للمحلل مينج شي كو، الذي قال إن iPhone SE سيظهر في النصف الأول من عام 2022، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن روس يونغ محلل في Display Supply Chain Consultants، وله سجل جيد بشكل عام في المعلومات حول الموردين.

وسيكون هاتف iPhone SE 2022 القادم هو الجيل الثالث من النموذج، ويعتقد أنه سيزود بـ G5.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنه قد يعتمد على هيكل جهاز iPhone XR القديم، بينما توقع آخرون أنه سيستخدم تصميم غلاف iPhone 11.

وبالنسبة لشاشة iPhone SE 2022 ليس من المتوقع أن يكون لديه شاشة أكبر من النموذج الحالي، ومع ذلك، فهناك توقعات بإصدار شاشة أكبر في عام 2023.