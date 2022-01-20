شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح ميزة المجتمعات المنافسة لفيسبوك وريديت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم تويتر بطرح ميزة المجتمعات الخاصة به، وهي منافسة لمجموعات لفيسبوك و Reddit ، لمستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم.

ومنذ إطلاقها في سبتمبر اقتصرت مجتمعات تويتر على iOS أو الويب، مما يعني أنه لا يمكن لمستخدمي أندرويد الانضمام والمشاركة في المجتمعات إلا من خلال متصفح وليس تطبيق تويتر الأصلي. يمكن لمستخدمي أندرويد الانضمام بسهولة أو طلب الانضمام أو المشاركة في مجتمعات تويتر، مما يفتح الميزة لكثير من قاعدة مستخدمي التطبيق.

وتعمل مجتمعات تويتر مثل مجموعة خاصة أو مثل subreddit، يمكن لمستخدمي تويتر اختيار التغريد مباشرة إلى مجتمع التطبيق، ولن تظهر هذه التغريدة في خلاصتهم أو لمتابعيهم.

مجتمعات تويتر لا تزال في مرحلة تجريبية ميزة تتم بالدعوة فقط لأولئك الذين يرغبون في إنشاء مجتمعهم الخاص. يمكن لمالكي المجموعة اختيار ما إذا كان الأشخاص بحاجة إلى دعوة للانضمام إلى منتدى أو ما إذا كانوا مفتوحين.

إذا كنت مهتمًا بتجربة ميزة مجتمعات تويتر ، فإن التطبيق يسلط الضوء على مجتمعات Roblox و Xbox Community و Tech Twitter و Fashion و R & B Twitter و Formula 1 ، وكلها عامة ويمكن لأي شخص الانضمام إليها حسبما نقل موقع The verege.

يستكشف تويتر أيضًا خيار "طلب الانضمام" للمجتمعات، بحيث يمكن للمجموعات مراقبة من ينضم إلى المجتمع عن كثب. إلى جانب هذا الخيار الجديد، يخطط تويتر أيضًا لاختبار جدول زمني مُصنَّف يُظهر أهم التغريدات من مجتمع ما ، وطرق التعديل لإبراز المحتوى في المجتمع، وطرق إجراء الأسئلة والأجوبة مع التعديلات أو الأعضاء.

يستكشف تويتر أيضًا خيار "طلب الانضمام" للمجتمعات، بحيث يمكن للمجموعات مراقبة من ينضم إلى المجتمع عن كثب. إلى جانب هذا الخيار الجديد، يخطط تويتر أيضًا لاختبار جدول زمني مُصنَّف يُظهر أهم التغريدات من مجتمع ما، وطرق التعديل لإبراز المحتوى في المجتمع وطرق إجراء الأسئلة والأجوبة مع التعديلات أو الأعضاء.