أغرب زواج عبر الـ”ميتافيرس”.. حضر والد العروس المتوفى!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

سيقيم زوجان هنديان حفل زفافهما عبر افتراضية “الميتافيرس” ثلاثية الأبعاد، بحضور والد العروس المتوفى.

وبحسب “دوتش فيليه”، قال العريس: “أعرف أناسا تزوجوا عبر برمجية “زووم” لكني أردت الذهاب إلى أبعد من ذلك وأصبح أول من يقيم حفل زفافه عبر الميتافيرس”.

ووفقا للوكالة الألمانية، فكر العروسان الهنديان عبر “ميتافيرس” باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية.

العرس سيكون بتاريخ 6 فبراير 2022، في أجواء مستوحاة من سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، أمام مدرسة هوغوورتس، في تكلفة ستزيد عن 10 آلاف دولار.

يستخدم مصطلح يمتافيرس عادةً لوصف مفهوم الإصدارات المستقبلية المفترضة للإنترنت، المكون من محاكاة ثلاثية الأبعاد لا مركزية ومتصلة بشكل دائم. هذه العوالم الإفتراضية يمكن الولوج إليها والوصول لها عبر نظارات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز والجوالات والحواسب المكتبية ومنصات الألعاب.

قد لا تشير “ميتافيرس” بالمعنى الأوسع إلى العوالم الافتراضية فحسب، بل قد تشير إلى الإنترنت ككل، بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.

هناك العدد من التطبيقات الفعلية المحتملة للميتافيرس، فحين الوصول إلى ميتافيرس مثالي سيكون بمقدور المستخدم أن يخوض أي تجربة أو نشاط وسيكون بمقدوره التعامل مع أي أمر يحتاجه من مكان واحد، إذ أن الميتافيرس عند وصولها الحالة المثالية الكاملة يمكن تطبيقها على أي شيء.