شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف بارانوف، "يعمل في الفضاء حاليا القمران رقم 2 و3 من فئة أقمار Resurs-P، ونعمل على تطوير قمرين آخرين من النوع ذاته، القمر رقم 4 تم الانتهاء من تجميعه ويجري اختبار معداته حاليا، ومن المفترض أن يتم التجهيز لإطلاقه ربيع العام الجاري، أما القمر رقم 5 فما يزال في مرحلة التصنيع والتجميع، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تجميع كامل أجزائه عام 2023".
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن القمرين رقم 4 و5 من أقمار Resurs-P من المفترض أن يرسلا إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، سيطلق من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان.
وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التي تقدمها هذه الأقمار في وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها في مراقبة الغطاء النباتي وأماكن استخراج المعادن والنفط.