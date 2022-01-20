شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز "بروجريس" الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء يطورون دفعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، دميتري بارانوف: "نهاية ديسمبر الفائت خرج عن الخدمة أول أقمار مجموعة Resurs-P بعد أن عمل في مدارات الأرض لمدة أكثر من المدة المتوقعة، واليوم نعمل على تطوير عدة أقمار جديدة من نفس الفئة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف بارانوف، "يعمل في الفضاء حاليا القمران رقم 2 و3 من فئة أقمار Resurs-P، ونعمل على تطوير قمرين آخرين من النوع ذاته، القمر رقم 4 تم الانتهاء من تجميعه ويجري اختبار معداته حاليا، ومن المفترض أن يتم التجهيز لإطلاقه ربيع العام الجاري، أما القمر رقم 5 فما يزال في مرحلة التصنيع والتجميع، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تجميع كامل أجزائه عام 2023".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن القمرين رقم 4 و5 من أقمار Resurs-P من المفترض أن يرسلا إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، سيطلق من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان.

وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التي تقدمها هذه الأقمار في وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها في مراقبة الغطاء النباتي وأماكن استخراج المعادن والنفط.