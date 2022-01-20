شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تختبر ميزة إتاحة اشتراكات مدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة إنستجرام إتاحة ميزة الاشتراكات المدفوعة مع مجموعة صغيرة من المبدعين عبر المنصة.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الاشتراكات المدفوعة ستتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المحتوى والميزات الحصرية.

سيتمكن مستخدمو إنستجرام Instagram في الولايات المتحدة قريبًا من الاشتراك في صفحات عدد صغير من المبدعين والمؤثرين للوصول إلى المحتوى والميزات الحصرية.

وصرحت الشركة في إحدى مشاركات المدونة بأنها بصدد إطلاق اختبار للاشتراكات، مع إضافة المزيد من منشئي المحتوى في الأسابيع المقبلة.

وسيدفع المعجبون (الجمهور) رسومًا شهرية للوصول إلى المحتوى الخاص بالمشتركين فقط من المبدعين الذين يتابعونهم.