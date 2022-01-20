شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite تعود قريبًا على أجهزة iPhone بعد نزاع قانونى طويل.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون Fortnite في طريقها إلى iPhone، بعد 18 شهرًا تقريبًا من إزالتها لأول مرة بواسطة أبل، بسبب نزاع قانوني مع شركة Epic Games المنتجة للعبة، ولا تتم إضافة اللعبة إلى متجر التطبيقات، بل يتم إتاحتها من خلال خدمة البث المباشر NVIDIA GeForce NOW، التي تعمل في متصفح الهاتف Safari.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم توفيرها أيضًا لنظام أندرويد، حيث سيتم إطلاقه بواجهة لمس كاملة على كلا النظامين كإصدار تجريبي مغلق مع عدد محدود من المستخدمين.

كما أنه لتشغيل Fortnite على الهاتف المحمول، سيحتاج المستخدمون إلى أن يكون لديهم حساب NVIDIA GeForce NOW نشط، وتم فتح النسخة التجريبية المغلقة محدودة التشغيل للمتقدمين، مع إضافة المستخدمين في قائمة الانتظار في موجات خلال الأسابيع المقبلة، لاختبار مجموعة من الوظائف، بما في ذلك تحميل الخادم، وعناصر التحكم باللمس وجودة الرسوم.

تعد Fortnite واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم، ولكن تمت إزالتها من متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play في عام 2020 بسبب جدال بين عمالقة التكنولوجيا وشركة Epic حول استخدام خيارات الدفع الخارجية.

تتربح اللعبة المجانية التي يتم لعبها عبر الأنظمة الأساسية، من خلال الاشتراكات وعمليات الشراء داخل اللعبة.

وأضافت Epic خيار دفع جديدًا، مما يسمح للمستخدمين بشراء عناصر داخل اللعبة مباشرةً منهم بدلاً من استخدام أنظمة الدفع الخاصة بشركة أبل وجوجل.

وكانت رفعت شركة Epic دعوى على شركة أبل بشأن القيود المفروضة على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بطرف ثالث، وبعد محاكمة علنية، حكم القاضي جزئيًا ضد شركة أبل، بالقول إن الشركة لا يمكنها منع المطورين من تضمين تطبيقاتهم وأزرار البيانات الوصفية أو الروابط الخارجية أو غيرها من الدعوات التي تحث العملاء على اتخاذ إجراء والتي توجه العملاء إلى آليات الشراء.