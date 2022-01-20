شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة كندية: فقر الدم يمكن أن يجعل السفر عبر الفضاء إلى المريخ تحديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة كندية جديدة أن "فقر الدم في الفضاء" الناجم عن انعدام الوزن ليس مشكلة مؤقتة كما كان يعتقد من قبل، حسبما ذكرت شبكة سي بي سي، وقال جاي تروديل من جامعة أوتاوا، الذي قاد دراسة على 14 رائد فضاء أجرتها وكالة الفضاء الكندية (CSA): "طالما أنك في الفضاء ، فإنك تدمر خلايا دم أكثر مما تصنعه ، وفقا لتقرير engadged .

عادة ، يدمر الجسم ويستبدل مليوني خلية دم حمراء في الثانية. ومع ذلك ، وجدت الدراسة الجديدة أن أجسام رواد الفضاء دمرت ثلاثة ملايين من خلايا الدم الحمراء في الثانية خلال مهمات مدتها ستة أشهر. قال تروديل: "اعتقدنا أننا نعرف عن فقر الدم في الفضاء ، لكننا لم نعرف".

بعد عام كامل من العودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية ، لم تعد مستويات خلايا الدم الحمراء لرواد الفضاء إلى مستويات ما قبل الرحلة ، وفقًا للدراسة التي أجرتها مجلة Nature .

وقال تروديل: "إذا كنت في طريقك إلى المريخ و لا تستطيع مواكبة" إنتاج خلايا الدم الحمراء ، "فقد تكون في مشكلة خطيرة، ولن يتسبب ذلك بالضرورة في حدوث مشكلات في بيئة انعدام الجاذبية ، ولكنه قد يصبح مشكلة بمجرد وصول رواد الفضاء إلى المريخ أو عند عودتهم إلى الأرض. فقر الدم هو التأثير الأساسي للذهاب إلى الفضاء.

وقال الباحثون إن فقر الدم يمكن أن يكون مشكلة للسياحة الفضائية، إذا كان المسافرون المحتملون معرضين لخطر الإصابة بفقر الدم، كما أشارت الدراسة إلى أن "التمارين الحالية والتدابير الغذائية المضادة للسفر إلى الفضاء الحديث لم تمنع انحلال الدم وفقر الدم بعد الرحلة" مع رواد الفضاء الذين تم اختبارهم.

والدراسة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016 ، مستمدة من البيانات التي تم جمعها خلال البعثتين الاستكشافية 10 و 11 على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) في عامي 2004 و 2005.

ويُعرّف فقر الدم بأنه نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين في الدم ، وهي حالة يمكن أن يؤدي إلى الشحوب والتعب ويؤثر على القدرة على التحمل والقوة.

ولم تذكر الدراسة كيف يمكن حل هذه المشكلات بشكل مباشر ، لكنها اقترحت أن يركز الأطباء على القضايا المتعلقة بفقر الدم عند اختبار المرشحين، ووفقًا للدراسة، فإن "الفحص الطبي لرواد الفضاء وسائحي الفضاء المستقبليين قد يستفيد من التنميط المبدئي لجين ومعدلات الهيموجلبين"، كما اقترحت أن تغطي مراقبة ما بعد الهبوط الظروف المصابة بفقر الدم وانحلال الدم.