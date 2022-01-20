شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 270 هجوما الكترونيا لكل شركة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أنه خلال ظاهرة التحول الرقمي السريع الذي يحركه الوباء في جميع أنحاء العالم ، يواجه العالم هجمات إلكترونية تقودها برامج الفدية بشكل لم يسبق له مثيل - بمتوسط ​​270 محاولة لكل شركة - وبلغت تكلفة الخروقات التي تتحملها مؤسسة ما في المتوسط ​​3.6 مليون دولار لكل حادثة العام الماضي.

وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاتجاه المتزايد بأن الشركات تحتاج إلى 280 يومًا في المتوسط ​​لتحديد هجوم إلكتروني والاستجابة له، وشدد ما يصل إلى 80 في المائة من قادة الإنترنت على أن برامج الفدية تشكل تهديدًا خطيرًا ومتطورًا للسلامة العامة ، حيث أشار 50 في المائة من المستجيبين إلى أن برامج الفدية هي واحدة من أكبر مخاوفهم عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإلكترونية، وذلك وفقًا لـ "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2022" الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، والتي تم إصدارها خلال قمة جدول أعمال دافوس عبر الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أنه "تتزايد هجمات برامج الفدية من حيث التكرار والتطور ، وهذا التهديد الدائم يبقي قادة الإنترنت مستيقظين في الليل. وتتبع هجمات برامج الفدية هجمات الهندسة الاجتماعية باعتبارها ثاني أكبر مصدر قلق لقادة الإنترنت ؛ والثالث في هذه القائمة هو المطلعين الخبيرين النشاط ".

وارتفعت هجمات برامج الفدية بنسبة 151 في المائة في عام 2021، ويُنظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها تهديد رئيسي لسلاسل التوريد والشبكات والنظم البيئية الشريكة، وقال التقرير "في بحثنا ، أشار 88 في المائة من المستجيبين إلى أنهم قلقون بشأن المرونة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في نظامهم البيئي. وأشار القادة الإلكترونيون إلى أن هناك حاجة إلى لوائح واضحة ومنتجة من شأنها أن تسمح وتشجع تبادل المعلومات والتعاون".

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التطور السريع في تقنيات وقدرات الجهات الفاعلة في التهديد أيضًا إلى تطوير برامج الفدية متعددة المراحل المتقدمة، ووفقًا للتقرير، "علاوة على ذلك ، فإن السباق بين المهاجمين والمدافعين يتحدى معدل الثغرات الأمنية المكتشفة والمنشورة حديثًا في أدوات وأنظمة البرامج الأكثر شيوعًا".

ومع ذلك، يعتقد 81٪ من المشاركين أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيسي لتحسين المرونة الإلكترونية،حيث إن الوتيرة المتسارعة للرقمنة بسبب جائحة Covid-19 والتحول في عادات العمل لدينا يدفع بالمرونة الإلكترونية إلى الأمام.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس: "خلال العام الماضي ، تلقينا تذكيرات صارخة بأن النشاط السيبراني الخبيث يهدد أمننا القومي والاقتصادي ويؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم".