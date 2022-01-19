شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تزود أول طائرة شحن بالوقود الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "غازبروم نفط" الروسية بتزويد أول طائرة شحن خاصة بوقود SAF الجوي الصديق للبيئة، وذلك قبل رحلة جوية حققتها شركة "أورال إيرلاينز" من أمستردام، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

يذكر أن SAF هو الوقود الجوي الذي يتميز بـ"بصمة كربونية" منخفضة (انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوي للأرض)، ويتم إنتاجه على أساس المواد الخام النباتية، وهو أيضا وقود طيران صديق للبيئة، ويمكن أن يقلل استخدام SAF من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بالوقود الكلاسيكي.

وقالت الشركة إن حصة SAF في خليط الوقود تجاوزت 35%، مما قلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرحلة الجوية بمقدار الثلث.

وأوضح المكتب الصحفي للشركة أن شركة Neste الفنلندية هي التي تنتج الوقود الجوي الصديق للبيئة لرحلات طائرات الشحن. يذكر أن شركة Ural Airlines حققت رحلة جوية بالوقود البيئي من مطار أمستردام الدولى، ونقلت طائرة الشحن الإمدادات الطبية والاختبارات لـ COVID-19.

وحسب شركة Gazprom Neft، فمن المخطط للاستمرار في استخدام الوقود الأخضر في مصلحة الرحلات الجوية الخاصة في المطارات الأوروبية في إطار برنامج التعاون مع شركات النقل الجوي.

وشكلت شركة "غازبروم نفت"، جنبا إلى جنب مع شركات "إيرباص" ، وإيروفلوت، "أورال إيرلاينز"، S7 ، "فولغا دنيبر" ومعهد بحوث الطيران المدنى الروسى عام 2021 ، تحالف SAF الأوراسى لإنتاج الوقود الأخضر وتطويره.