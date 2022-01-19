شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء بمساعد جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء عبر مساعدها، بعد انتقادات للتحديث الجديد، حيث تساعد الخدمة فى منع الضوضاء لتسهيل النوم أو الدراسة حسبما نقل موقع The verege.

وقال المتحدث باسم جوجل "روبرت فيرارا"، في بيان، إنه تم إصلاحه الآن ويعمل كما كان يفعل من قبل.

كان التغيير مزعجًا لكثير من الأشخاص، كما هو موثق في سلسلة رسائل مجتمع Google Nest التي تضم أكثر من 150 ردًا ردا على ما تم نشره بهذا الشأن مرخرا، .

وكان قد وصف البعض تغير الضوضاء البيضاء بأنها أهدأ أو تبدو مكتومة، قال أحد الأشخاص إن طفله طلب استخدام منشئ آخر للضوضاء البيضاء بدلاً من Google Nest Hub.

وقالت أخرى إن طفلها الصغير لاحظ التغيير واستيقظ أثناء الليل، لمساعدة أولئك الذين أرادوا عودة الضوضاء البيضاء الأصلية قبل أن تصلحها Google، قام مستخدم على Reddit بتحميل مسار مدته ساعة واحدة من النسخة الأصلية وإصدارات أطول منه إلى Google Drive والتي كانت ستُستخدم نظريًا كحلول بديلة.

تقدم جوجل أيضًا أصواتًا محيطة أخرى ، مثل أصوات الغابات وأصوات المطر وغيرها.