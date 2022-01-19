شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لعب Pokemon Go على جهاز الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Pokemon Go واحدة من أبرز ألعاب الأجهزة المحمولة، حيث تعتمد كليًا على موقع GPS الخاص بهاتفك ممزوجًا بالواقع المعزز الذي يرسلك إلى أماكن للامساك بـ Pokemons المنبثقة في مواقع جغرافية مختلفة.

وعلاوة على ذلك، أولئك الذين يفكرون فيما إذا كان يمكن لعب Pokemon Go على جهاز الكمبيوتر أم لا، فإن الإجابة على هذا السؤال هي "لا"، فرسميًا، لا يسمح Niantic للمستخدمين بلعب اللعبة على جهاز الكمبيوتر باستخدام المحاكيات، ومع ذلك، يمكنك تشغيله على جهاز الكمبيوتر باستخدام تطبيق النسخ المتطابق.





كيف يمكنني لعب Pokemon على جهاز الكمبيوتر الخاص بي بدون محاكي؟لتشغيل Pokemon Go على جهاز الكمبيوتر دون استخدام محاكي، تحتاج إلى تنزيل تطبيق انعكاس وعكس كلا الجهازين.





هل سيتم حظري إذا لعبت Pokemon Go على جهاز الكمبيوتر؟لا يسمح لك Niantic باستخدام المحاكيات للعب Pokemon Go على جهاز الكمبيوتر، أيضًا، قد تحصل على حظر مدى الحياة من لعب اللعبة.





هل يمكنك لعب Pokemon Go على محاكي؟رسميًا ، Pokemon Go متاح فقط لمستخدمي Android و iOS.







ما هي الأجهزة التي يمكنك تشغيل Pokemon Go عليها؟ ما هي الأجهزة التي يمكنك تشغيل Pokemon Go عليها؟ المدرجة أدناه هي الحد الأدنى من المتطلبات:

هل يمكن منعك من المشي كثيرًا في Pokemon Go؟يمكن أن يؤدي انتحال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو السفر بسرعة كبيرة (أثناء وجودك في سيارة متحركة) ، أو مشاركة الحسابات إلى منعك من ممارسة اللعبة، والتي قد تصل إلى 12 ساعة.

Android 6 أو أعلى.

الدقة المفضلة 720 × 1280 بكسل.

اتصال إنترنت قوي (Wi-Fi أو 3G أو 4G).

يجب تشغيل GPS والموقع.

الأجهزة ذات الجذور غير مدعومة.





كم بوكيمون يمكنني التقاطه في اليوم؟لا يوجد حد محدد لاصطياد البوكيمون على أساس يومي، كل ما تحتاجه هو كرات Pokeballs ومساحة مخزون لاستيعابها.





ما مقدار ذاكرة الوصول العشوائي التي يستخدمها بوكيمون؟من المستحسن أن يكون لديك هاتف به ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 غيغابايت أو أكثر للحصول على تجربة Pokemon Go المثلى.





كم مرة يمكنني الذهاب إلى PokeStop؟يتم إعادة تخزين PokeStops و Gyms كل 5 دقائق.