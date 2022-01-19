شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كهربائية يمكنها الطيران 160 ميلا فى الساعة دون أى انبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت طائرة، تشبه طبق الأقمار الصناعية، أول اختبار طيران لها، والتي ستسمح لطيارها بالتحليق في السماء بسرعة تصل إلى 160 ميلاً في الساعة، حيث أجرت مركبة ZEVA Aero الكهربائية، التي أنشأتها شركة Tacoma، ومقرها واشنطن، سلسلة من اختبارات الطيران بدون طيار في مقاطعة بيرس الريفية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكملت المركبة الكهربائية أربع رحلات، بلغ مجموعها أكثر من أربع دقائق من التحليق الخاضع للرقابة، ومناورات محاكاة سيارات الأجرة بسرعات بطيئة ومناورات ارتفاع عمودي محدودة.

تُعرَّف المركبة بأنها طائرة إقلاع وهبوط رأسية (eVTOL)، والتي يمكن أن تقلع مباشرة في الهواء، مما يقلل الحاجة إلى مساحة المدرج.

تطلق الشركة على ZEVA Aero اسم "آلة الطيران الشخصية" التي يمكنها الانتقال من "وضع التحليق" المستقيم إلى "وضع الطيران الأمامي" حيث يتجه الراكب لأسفل في "مسار يشبه سوبرمان".

سيكون السعر النهائي لوحدات الإنتاج الأولى يقدر بما يصل إلى 250 ألف دولار، وكانت الرحلات السابقة جزء من برنامج اختبار صارم للحصول على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

كما تم تصميم هيكل الطائرة المضغوط ZEVA Aero لطيار واحد، وهو صغير بما يكفي ليناسب أماكن وقوف المركبات العادية.

تستخدم المركبة ثمانية مراوح تعمل بمحرك كهربائي عديمة الانبعاثات لتنطلق في الهواء، وبقيت الطائرة في وضع مستقيم خلال الاختبارات حيث أقلعت من الأرض وهبطت بسلام.