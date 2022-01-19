شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اسم ايفون المقبل من أبل لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق أبل الجيل الثالث من iPhone SE هذا العام، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في الربع الأول من عام 2022، وقد انتشرت الشائعات بالفعل بالمواصفات والميزات المحتملة للهاتف القادم، والآن ، كشف أحد المسربين المسمى روس يونغ عن الاسم المزعوم لنموذج iPhone SE 2022.

ووفقًا للمسرب، قد يُطلق على الهاتف اسم أبل iPhone SE + 5G، وإلى جانب اتصال 5G ، من المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.7 بوصة، ويضيف أيضًا أن الجيل الرابع من أبل iPhone SE يمكن إطلاقه إما في عام 2023 أو 2024، ويُشاع أنه يأتي بشاشة مقاس 5.7 بوصة، من المتوقع أن تكون الشاشة من نوع OLED.

وتوقع مارك غورمان من بلومبرج في أحدث نشرته الإخبارية Power On أن تعقد أبل حدثها الأول لهذا العام في مارس أو أبريل، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أول iPhone لعام 2022 - iPhone SE القادم مع اتصال 5G في هذا الحدث.

وفي النشرة الإخبارية، كتب غورمان: "تستعد شركة أبل لأول حدث افتراضي لها في عام 2022، سيُقام أول حدث افتراضي لشركة أبل في عام 2022 في غضون بضعة أشهر فقط ، ومن المحتمل أن يُعقد في مارس أو أبريل ، على حد علمي. . "

ووفقًا للادعاءات السابقة للمحللين Ming-Chi Kuo و Ross Young ، سيحصل iPhone SE من الجيل الثالث على ترقية من حيث مجموعة الشرائح وسيحصل على A15 Bionic مثل iPhone 13، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone SE 3 على مساحة تخزين دفعة واحدة وقد يتم شحنها بخيار تخزين 128 جيجابايت واحد فقط هذه المرة.