لعبة على الإنترنت تجتاح الولايات المتحدة.. هل وصلت إليكم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

اجتاحت لعبة جديدة على الإنترنت الولايات المتحدة حيث استأثرت على اهتمام عدد كبير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

وفي التفاصيل، فقد سُجّل إقبال كبير على لعبة “ووردل” (Wordle) في الأسابيع الأخيرة، وهي التي تقوم على مبدأ بسيط يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من 5 أحرف، في 6 محاولات بحد أقصى.

وقالت سوزان دروبين (65 عامًا) التي تلعب “ووردل” يوميا إنها “رائعة”، ولاحظت في تصريح لوكالة “فرانس برس” أنها تجعل اللاعب “مدمنًا عليها”. وتشرح المرأة المتقاعدة التي تعيش في ميريلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أن اللعبة “لا تستغرق إلا بضع دقائق”، واصفة إياها بأنها “وسيلة تسلية ظريفة ومدتها قصيرة”.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) بأن عدد الذين يحاولون العثور على كلمة اليوم ارتفع من 90 شخصًا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أكثر من 300 ألف بعد شهرين، في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويبدو مبدأ اللعبة سهلًا، ويتمثل في العثور على الكلمة الأنسب المكونة من 5 أحرف، في 6 محاولات بحد أقصى.

ويظهر كل حرف في مكانه الصحيح باللون الأخضر، وإذا كان الحرف في غير مكانه يظهر باللون الأصفر.

وينبغي لكل لاعب إيجاد كلمة واحدة يوميا، هي نفسها للجميع، وإذا أخفق في ذلك لا يمكنه إعادة المحاولة إلا في اليوم التالي.

ما يميز “ووردل” أن مصممها، وهو مهندس حاسوب بريطاني يدعى جوش واردل يعيش في نيويورك، لم يكن يهدف إلى بيعها للجمهور العريض، بل أرادها ببساطة وسيلة للترفيه، وقرر عدم تحقيق أرباح من خلال هذه اللعبة. وقال جوش واردل لصحيفة “نيويورك تايمز” إن المستخدمين “يستمتعون بوجود هذه اللعبة المسلية عبر الإنترنت”.

وطمأن إلى أن “ووردل” لا تُقدم على “أي أمر يثير الريبة في ما يتعلق ببيانات اللاعب الشخصية”، ولا تظهر أي إعلانات على الموقع، لكن سبق أن حاول بعض الناس نسخ المبدأ، وكسب المال من خلاله.

ويمكن العثور على اللعبة الأصلية على الرابط powerlanguage.co.uk/wordle.