شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من ميزة مسح النص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف Tiktoker عن طريقة دقيقة مزعجة يمكن لأي شخص نسخ ما يظهر على شاشتك بسرعة، وأظهر المستخدم Bypinkspace كيف يمكن استخدام الميزة فى بعض أجهزة الموبايل لسرقة عملك في لمح البصر دون أن تدرك ذلك.

بينما يبدو أنه تم القيام به على أنه مزحة ضد صديق يؤدي واجباته المدرسية، فإنه يدق ناقوس الخطر تجاه قضايا أكثر خطورة - ومدى الحرص الذي يجب أن نتحلى به جميعًا.

قال لأكثر من 45000 متابع على TikTok: "اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر".

تتم الحيلة باستخدام ميزة مسح النص على iPhone في تطبيق الكاميرا حسبما نقلت صحيفة ذى صن.

عند التقاط صورة سيظهر إطار أصفر عند اكتشاف النص.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق رمز نص المسح في أسفل اليمين، وسيتم استخراج كل شيء على الفور وتحويله إلى تنسيق نصي.

تم تصميمه ليكون اختصارًا مفيدًا يوميًا لأشياء مثل الأعمال الورقية، مما يوفر عليك الحاجة إلى كتابته يدويًا بنفسك.

كذلك يمكنك مسح المستند ضوئيًا باستخدام تطبيق الكاميرا ويتم تنفيذ كل العمل الشاق من أجلك.

لكن الفيديو يوضح كيف يمكن أيضًا إساءة استخدامه بسهولة.

لذا في المرة القادمة التي تكون فيها في مكتبة وتقوم بواجباتك المدرسية، فكر مرة أخرى.

الشيء نفسه ينطبق على أي شخص يتعامل مع وثائق حساسة في مكان عام.