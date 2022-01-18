شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير جوجل لصوت الضوضاء البيضاء يثير جدلا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوحل العديد من الأصوات المحيطة من مساعدها الذكى، بما في ذلك صوت الضوضاء البيضاء التي قد تساعد في منع الضوضاء لتسهيل النوم أو الدراسة.

لكن يبدو أن الشركة غيرت صوت الضوضاء البيضاء الأسبوع الماضى، وأعرب الكثيرون عن إحباطهم من التحديث ، كما ذكرت 9to5Google.

ووفقا لبعض التقارير تعرف الضوضاء البيضاء بأنها أصوات ساكنة تمامًا مثل تلك الناتجة عن محطة التلفاز المغلقة، وبدأ استخدام الضوضاء البيضاء من قبل كثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات واضطرابات في النوم، وأشاروا إلى مساعدته فى تحقيق ذلك.

كان التغيير معطلاً للعديد من الأشخاص، كما هو موثق في سلسلة رسائل مجتمع Google Nest هذه بأكثر من 150 ردًا وفقا لما نقله موقع The verege.

ووصف البعض الضوضاء البيضاء الجديدة بأنها أكثر هدوءًا أو تبدو مكتومة، قال أحد الأشخاص إن طفله طلب استخدام منشئ آخر للضوضاء البيضاء بدلاً من جوجل Nest Hub. وقالت أخرى إن طفلها الصغير لاحظ التغيير واستيقظ أثناء الليل بحسب ما نقله التقرير.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعديل صوت الضوضاء البيضاء بطريقة ما لمعالجة الشكاوى.

إذا كنت تريد عودة الصوت القديم للضوضاء البيضاء في الوقت الحالى، فقد قام مستخدم على Reddit بتحميل مسار مدته ساعة واحدة من النسخة الأصلية وإصدارات أطول منه إلى Google Drive والتي يمكنك نظريًا استخدامها كحل بديل.

وبدلاً من ذلك قد ترغب في تجربة الأصوات المحيطة الأخرى المتوفرة فى جوجل مثل أصوات الغابة وأصوات المطر.