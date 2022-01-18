مفاجآت منتظرة في الجيل القادم من أجهزة سامسونغ اللوحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 07:14 مساءً - منذ 12 دقيقة

كشف خبراء التقنيات عن بعض التحديثات التي ستشهدها إصدارات الأجهزة اللوحية من سامسونغ ضمن طراز Galaxy Tab S8.

ووفق موقع “ّذا فيرج”، من المتوقع أن تضم إصدارات جهاز سامسونغ Galaxy Tab S8 اللوحي في جيله الجديد، أول إصدار Ultra، والذي ينضم لإصدارات Tab S8 وS8 Plus.

ومن المتوقع أن يطرح إصدار Ultra الجديد كليا ضمن إصدارات جهاز Galaxy Tab S8 بشاشة أكبر حجما بقياس 14.6 بوصة، من نوع Super AMOLED بدرجة دقة 2960 x 1848px.

ومن المفاجآت المرتقبة التي قد تظهر ضمن إصدارات جهاز سامسونغ اللوحي، طرحها بنتوء للكاميرا الأمامية شبيه بهواتف آيفون، يحتضن كاميرات بدرجة 12 ميجا بكسل.

عن بطاريات الجهاز، من المتوقع أن يصل إصدار Ultra الجديد كليا من سامسونغ ببطارية بسعة 11200 أمبير.

ذلك بالإضافة لذاكرة تخزين 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائي بسعة 512 جيجا بايت.

في حين سيتوافر إصدار Tab S8 Plus بشاشة أصغر حجما، بقياس 12.7 بوصة، وإصدار Tab S8 بشاشة بقياس 11 بوصة، و سعة تخزين 8 جيجا بايت للإصدارين.

سامسونغ تستجيب لشكاوى العملاء

واستجابت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لشكاوى العملاء، وقررت إطلاق سلسلة Galaxy S 22 بمعالج كوالكوم فقط.

ويستعد عملاق صناعة الهواتف “سامسونغ”، للكشف عن هواتف سلسلة Samsung Galaxy S22 الجديدة، خارج كوريا الجنوبية، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأكدت الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة أن سلسلة Galaxy S 22 الرائدة، القادمة من شركة “سامسونغ”، ستُتاح في كافة الأسواق حول العالم بخيار وحيد فقط من المعالجات.