شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تشترى Activision إحدى أكبر شركات الألعاب بقيمة 68.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت، أنها ستشترى عملاق ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard فى صفقة نقدية بقيمة 68.7 مليار دولار.

وذكرت شبكة (سى إن بى سي) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن Activision تقدم امتيازات ألعاب شهيرة مثل Call of Duty.

وارتفعت أسعار أسهم Activision بنحو 31% صباح اليوم، وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 2%، ومن المقرر أن تكون هذه أكبر عملية استحواذ لشركة مايكروسوفت حتى الآن، تليها عملية شراء لينكد إن فى عام 2016 مقابل 26.2 مليار دولار.