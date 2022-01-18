شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا ستطلق آبل على نظارة الواقع الافتراضى الخاصة بها؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأينا قدرًا كبيرًا من الأخبار والشائعات المتعلقة بسماعة الواقع المختلط المخطط لها من Apple على مدار الأسبوع الماضى، والآن واحد من أكثر مسربات Apple دقة قد دخل بمزيد من الوقود لإشعال النار ، ولكنها ليست أخبارًا جيدة إذا كنت قلقًا بشأن سعر الجهاز، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتأتى هذه الأخبار من مراسل بلومبيرج مارك جورمان ، الذي يعد سجله الحافل بشائعات شركة آبل أحد أفضل السجلات في عالم الأعمال، وفي رسالته الإخبارية الأخيرة Power On أوضح غورمان أن سماعة Apple قد تكلف ما يزيد عن 2000 دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى أجهزة Apple.

وغالبا ما تتقاضى Apple رسومًا أكثر من منافسيها، وذلك جزئيًا لضمان هوامش ربح عالية وجزئيًا لتعويض تكلفة المكونات المتطورة المستخدمة في أجهزتها، ووفقًا لغورمان فإن السعر المرتفع لسماعة الرأس له علاقة أكبر بالآخر من هذين العاملين.

وقال جورمان: "أتوقع وجود معالجين داخل الجهاز ، أحدهما على قدم المساواة مع M1 Pro في MacBook Pro ، ويمكنك الجمع بين ذلك وبين شاشات عرض متعددة - بما في ذلك لوحات 8K فائقة الدقة - وخيار عدسة وصفة طبية قابلة للتبديل ، وتقنية صوت متقدمة ، وزيادة فى التكاليف ولا تنس سبع سنوات من نفقات التطوير الداخلي التي يجب تعويضها ".

وكل هذا يشير إلى أنه لا ينبغي عليك رفع آمالك للحصول على جهاز ميسور التكلفة، وتوقع كل من المنفذ الإخباري للمعلومات ومحللي الصناعة Display Supply Chain Consultants سابقًا سعرًا يصل إلى عدة آلاف من الدولارات، وعلى جانب آخر خالف المحلل ذو السمعة الطيبة Ming-Chi Kuo الاتجاه من خلال الدفع بسعر يبدأ من 1000 دولار ، لكن يبدو أنه ينتمي إلى الأقلية هنا، ومع توقع Gurman الآن سعرًا "أعلى من 2000 دولار يبدو أن شركة Apple تستهدف جمهورًا راقيًا لديه أموال لحرقها.

وأضاف Gurman أيضًا بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بإعداد الشريحة داخل سماعة الرأس ، حيث قال Gurman: "أعتقد أن الشريحة الموجودة داخل سماعة Apple ستكون على قدم المساواة مع M1 Pro ، مما يجعلها أفضل من M1، والسبب الرئيسي لاستخدام M1 Pro على M1 ليس سرعات وحدة المعالجة المركزية، ولكنها الحاجة إلى رسومات أكثر تقدمًا كما تعلم ، ويحتوي M1 على وحدة معالجة رسومات ثماني النوى ، بينما يحتوي M1 Pro على 14 إلى 16 نواة رسومات ".

وتابع غورمان: "نظرًا لأنه سيحتوي على معالجات متعددة ، ومروحة ، وشاشات عالية الدقة للغاية ، ومتجر تطبيقات خاص به" ، فإن الألعاب ستكون الأولوية. ومع ذلك ، سيكون استهلاك الوسائط والاتصالات مهمًا أيضًا، وأتوقع أن تعمل Apple مع شركاء الإعلام لإنشاء محتوى يمكن مشاهدته فى VR على الجهاز كما يدعى Gurman ، وأضاف أنه يجب على الأشخاص "البحث عن Animojis و VR FaceTime- مثل التجربة لتكون تكبير العصر الجديد. "

وفي نفس الرسالة الإخبارية، حدد جورمان بعض الأسماء المحتملة التي قد تختارها Apple للجهاز، واستبعد نظارة Spectacles و Glass، حيث تم التقاطهما بالفعل بواسطة Snap و Google على التوالي، ومن المثير للاهتمام أن اسم Apple Glass قد تم ذكره سابقًا بواسطة المُسرب Jon Prosser، على الرغم من أن Gurman نفسه رفض الفكرة، مشيرًا إلى أن Apple لن تستخدم نفس الاسم كمنتج فاشل مثل Google Glass.

وتطرح أحدث نشرة إخبارية لـ Power On بعض الاحتمالات الأخرى، ويعتقد Gurman أن Apple Vision هي المنافس الأكثر ترجيحًا، مع وجود Apple Reality ليس بعيدًا عن الركب، ويعتقد أن Apple Sight و Apple Lens يمكن أن يكونا ممكنين، لكن لا يجب أن تراهن على أسماء مثل Apple Goggles أو Apple AR أو Apple VR ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنهم قد يصنفون الجهاز وقدراته المستقبلية.

ومع وجود العديد من التسريبات في مثل هذا الوقت القصير من الوقت، يبدو أن سماعة الواقع المختلط من Apple أصبحت أكثر واقعية يومًا بعد يوم - بغض النظر عن ما ستطلقه Apple عليه فإذا ثبتت صحة الشائعات حول قوتها (وسعرها) ، فقد تكون واحدة من أكثر منتجات Apple شهرة منذ سنوات.