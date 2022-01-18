شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقترح كيفية تجنب "أزمة الانقراض الجماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيلون ماسك من زوال الأرض المؤكد، قائلا إن أحد الحلول الممكنة لبقاء الإنسان هو استعمار المريخ، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وجدد الملياردير ماسك، المستعمر المحتمل للمريخ، دعوته للبشرية أن تعيش أسلوب حياة "متعدد الكواكب"، وأصر على أنها الطريقة الوحيدة للهروب من "أزمة الانقراض الجماعي" الناجمة عن توسع الشمس.

وحذر ماسك، أحد أغنى الرجال على قيد الحياة، متابعيه على "تويتر" خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن هناك "فرصة بنسبة 100% لانقراض * جميع * الأنواع بسبب توسع الشمس، ما لم تجعل البشرية الحياة متعددة الكواكب".

ونشرت التغريدة ردا على مقال يزعم أن "العديد من الخبراء" كانوا يحذرون من أزمة انقراض جماعي قادمة ناجمة عن "الأنشطة البشرية بالكامل".

وقد لا يكون لحدث الانقراض الجماعي الذي طرحه مؤسس تسلا علاقة بالنشاط البشري بقدر ما يتعلق بالأجرام السماوية، لكنه مع ذلك أصر على أن البشرية يمكن أن تتجنبها باتباع حلمه الطويل في استعمار المريخ. وفي حين أن التوسع والانفجار اللاحق لشمس الأرض سيحدثان في نهاية المطاف، بافتراض أنها تتبع مسار النجوم المماثلة في أماكن أخرى من الفضاء، فقد حدد علماء الفلك تاريخ زوالها في حوالي واحد إلى ثلاثة مليارات سنة في المستقبل.

وبالتالي، لا يُتوقع أن يحدث الانقراض الجماعي إلا بعد فترة طويلة من موت المحصول الحالي من البشر ومخاوفهم المتعلقة بالانقراض، والتي تستند إلى الخوف من تغير المناخ أكثر من القلق بشأن النجوم المتفجرة، ولم يخف ماسك رغبته في أن يستعمر البشر المريخ، بهدف تشكيل أحد المشاريع الأساسية لشركته "سبيس إكس".