شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يكتشفون 12 نوعا من الكائنات متناهية الصغر فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام علماء من معهد الدراسات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بدراسة استغرقت بضعة أعوام لعينات مأخوذة من السطح الداخلي للمحطة الفضائية الدولية وفقا لما نقلته RT.

واكتشفوا أكثر من 20 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة، جاء ذلك في ملخص المحاضرات الأكاديمية حول الفضاء بمناسبة إحياء ذكرى مؤسس صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، سيرجي كوروليوف.

وجاء في التقرير الأكاديمي أنه نتيجة للتجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة في القسم الداخلي لوحدتها "زاريا" الروسية خلال البعثات الفضائية الخمس الماضية تم عزل أكثر من 20 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة والتعرف عليها، من بينها البكتيريا المسببة للأمراض وأشكال مختلفة لفطريات العفن.

وأشار التقرير إلى أن بيئة وحدة " زاريا"، شأنها شأن القطاع الروسي بأكمله في المحطة الفضائية، عبارة عن موطن بيئي تعيش فيه البكتيريا والأشكال المجهرية للفطريات.

وأشار التقرير أيضا إلى أن هذه الكائنات الدقيقة تستخدم للبقاء على قيد الحياة مواد تصميم المحطة وزخرفتها.

وقضت التجربة التي أجريت على متن المحطة بأخذ عينات للكائنات الدقيقة وتسليمها لمختبرات أرضية عن طريق إرسالها إلى الأرض داخل مركبات مأهولة.

وفي غضون 3 أعوام، تم أخذ أكثر من 200 عينة، واكتشفت البكتيريا في 34% منها، وفطريات العفن في 3% منها، وفيها مسببات الأمراض الانتهازية والبكتيريا المكوّنة للأبواغ من جنس العصيات.

وبالنسبة إلى 5٪ من العينات التي تحتوي على بكتيريا ميكروفلورا و100٪ من العينات التي تحتوي على ميكروبات فطرية، لوحظ فيها وجود فائض من المؤشر القياسي العلميSSP 50260 MORD".

يذكر أن ندوة "كوروليوف" (القراءات الملكية) ستعقد في جامعة باومان" التكنولوجية بموسكو في الفترة ما بين 25 و28 يناير الجاري.