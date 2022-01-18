شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هواتف أيفون سيكونون قريبا قادرين على تشغيل لعبة "فورتنيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "إنفيديا" مؤخراً عن دعم مستخدمي منصة iOS بميزة تشغيل لعبة "Fortnite" عبر متصفح Safari، حيث تتوفر اللعبة لمستخدمي أجهزة iOS، إذ يتاح تشغيل اللعبة عبر متصفح Safari، كما تقدم لمستخدمي الأندوريد في إصدار تجريبي عبر خدمة "GeForce Now".

فيما تعد GeForce now خدمة ألعاب سحابية مقدمة من Nvidia، والتي تتيح للمستخدمين بث وتشغيل أكثر من 1000 لعبة عبر رابط Steam أو متجر Epic Games، ومن المقرر أن تتوفر اللعبة في البداية في إصدار تجريبي مغلق ولفترة محدودة، على أن تتاح للمستخدمين عبر خدمة بث الألعاب في التطبيق الخاص بمنصة الأندوريد، أو الخدمة عبر متصفح Safari على منصة iOS.

كما يدعم الإصدار الخاص بمنصة الأندوريد أدوات التحكم باللمس التي طورت عبر فريق العمل في GeForce Now وFortnite.