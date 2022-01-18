إسبانيا.. قرارات جديدة تستهدف العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت إسبانيا عن قواعد جديدة لحملات ترويج أصول العملات الرقمية، لإلزام الشركات المعلنة بتحذير المستثمرين من احتمالات خسارة أموالهم عند الاستثمار في هذه الأصول.

وأضافت هيئة الأوراق المالية الوطنية الإسبانية أن أي أنشطة ترويجية للعملات الرقمية يجب أن توضح أن هذه العملات غير منظمة ولا تناسب المستثمرين الأفراد.

وأشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء إلى أنه على الشركات الموفرة لخدمات العملات الرقمية إبلاغ هيئة سوق الأوراق المالية بأي حملات إعلانية تستهدف الوصول إلى 100 ألف شخص أو أكثر قبل إطلاق الحملة بعشرة أيام على الأقل.

وتطبق هذه القواعد أيضا على الحملات التي ينفذها نشطاء ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الانتشار السريع للعملات الرقمية المشفرة في إسبانيا أثار قلق السلطات التنظيمية حيث كثفت هيئة سوق الأوراق المالية والبنك المركزي الإسباني تحذيراتهما للمستثمرين من المخاطر المرتبطة بمثل هذه العملات.

كانت هيئة سوق الأوراق المالية الوطنية الإسبانية قد استخدمت موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتوبيخ نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنيستا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي أعلن عبر موقع “تويتر” إنه يستخدم منصة تداول العملات الرقمية بينانس.

سيبدأ العمل بالقواعد الجديدة اعتبارا من 17 فبراير/شباط المقبل.

جدير بالذكر أن جاري جينسلر، رئيس “لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” طالب في وقت سابق “الكونجرس” بتزويد اللجنة بمزيد من الصلاحيات لمراقبة تداول العملات المشفرة وإقراضها ومنصات تداولها.

وحسب تقرير حديث، فإن 73% من المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات يعتقدون أن منح لجنة الأوراق المالية والبورصات تلك الصلاحيات سيكون له تأثير إيجابي على سعر الأصول المشفرة والرقمية، بينما يعتقد 32% أنه سيكون له تأثير إيجابي للغاية.