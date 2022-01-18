شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه هى أبرز التغييرات التى سيحصل عليها جهازى iPad Pro وiPad Air فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن شركة آبل تخطط لإطلاق الجيل الخامس من iPad Air قريبًا، ووفقًا لتقرير صادر عن المدونة اليابانية Mac Otakara ، من المرجح أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة iPad Air الجديد جنبًا إلى جنب مع الجيل الثالث من iPhone SE في ربيع عام 2022.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن iPad Air القادم سيكون له ميزات مشابهة للجيل السادس iPad mini يشتمل على شريحة A15 Bionic واتصال 5G وكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع دعم Center Stage وفلاش True Tone رباعي LED.

وعندما يتعلق الأمر بالتصميم، ويشير التقرير إلى أن جهاز iPad Air القادم سيبدو مشابهًا للموديل الحالي، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تم إطلاق iPad Air الحالي في أكتوبر 2020 ويتميز بشاشة مقاس 10.9 بوصة وزر طاقة Touch ID ومنفذ USB-C.

وسيكون متوفر بخمسة خيارات ألوان بما في ذلك Space Gray و Silver و Green و Rose Gold و Sky Blue.

وإذا تم تصديق التقارير السابقة ، فمن المحتمل أن تستضيف أبل حدثًا في مارس وأبريل، ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، قد تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة جهازي iPad Air و iPhone SE 3 في هذا الحدث، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قدم تقرير صادر عن 9to5Mac أيضًا نظرة ثاقبة على جهاز أبل iPad Pro القادم.

ووفقًا للتقرير ، واجهت الشركة عقبة في خططها لإعادة تصميم iPad Pro باستخدام MagSafe، حيث يكشف التقرير كذلك أن شركة آبل كانت تختبر غطاء زجاجي كامل على iPad Pro 2022، وعندما يتعلق الأمر بالعرض ، يعتقد المحلل المعروف في شركة أبل Ming-Chi Kuo أن أبل ستحول لوحة LCD إلى شاشة miniLED في طراز 11 بوصة.

وقامت الشركة بخطوة مماثلة في عام 2021 مع أبل iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، ويقال أيضًا أن شركة أبل تستيقظ لتحسين عمر بطارية أجهزة Pro اللوحية.