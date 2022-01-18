شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير صوت التنبيهات فى "واتس آب"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب أحد أبرز الطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمين للمراسلة، حيث يتيح التطبيق لمستخدميه تغيير صوت الإشعارات وتخصيصه وفقًا لتفضيلاتهم، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص إشعارات واتس آب من خلال تحديد خيارات مختلفة للنغمة، والنوافذ المنبثقة، والاهتزاز، والضوء، أيضًا، يمكن للمرء تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات المحادثة للرسائل الواردة والصادرة المستلمة على واتس آب.

- هل يمكنني الحصول على صوت إشعار مختلف لتطبيق واتس آب؟ نعم ، يمكن أن يكون لديك صوت إشعار مختلف لتطبيق واتس آب، للقيام بالشيء نفسه ، تحتاج إلى فتح واتس آب على هاتفك المحمول ثم فتح دردشة فردية أو دردشة جماعية، الآن ، اضغط فوق اسم الدردشة الفردية أو الجماعية ، ثم اضغط فوق الإشعارات المخصصة. علاوة على ذلك ، حدد خيار "استخدام الإشعارات المخصصة".





- هل يمكنني تغيير صوت إشعار واتس آب الخاص بي على أيفون ؟لتغيير صوت إشعار واتس آب على iPhone ، تحتاج إلى فتح التطبيق على هاتف أبل المحمول الخاص بك والنقر كذلك على خيار "الإعدادات"، الآن ، اضغط فوق خيار "الإخطارات" ثم اضغط فوق الخيار "الصوت" ضمن قسم إخطارات الرسائل. يمكنك بعد ذلك تحديد صوت الإخطار الذي تختاره ثم النقر فوق "حفظ".





- هل يمكنني وضع نغمات رنين مخصصة على واتس آب؟إذا كنت ترغب في تعيين نغمات رنين مخصصة على واتس آب على هاتف Android ، فافتح التطبيق على هاتفك واضغط فوق علامة التبويب الدردشات. علاوة على ذلك ، اضغط فوق اسم جهة الاتصال للوصول إلى صفحة ملف التعريف الخاصة بهم. علاوة على ذلك ، قم بالتمرير لأسفل واضغط على خيار "الإخطارات المخصصة" وحدد صوت الإخطار المفضل لجهة اتصال معينة.





- لماذا لا يوجد صوت لإشعار واتس آب الخاص بي؟إذا اكتشفت أن إشعارات واتس آب ليس بها صوت ، فتحقق مما إذا لم يتم تشغيل "عدم الإزعاج" أو أنك سمحت بإشعارات واتس آب في وضع الأولوية في إعدادات هاتفك المحمول. أيضًا ، يجب عليك التحقق مما إذا كنت قد منحت الأذونات المطلوبة لتطبيق واتس آب.