شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أمازون عن قرار حظر بطاقات ائتمان Visa فى المملكة المتحدة بسبب الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمازون إنها ستستمر في قبول الدفع في المملكة المتحدة من بطاقات الائتمان فيزا، متراجعةً عن قرار حظر البطاقات الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر الماضي ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع يوم الأربعاء 19 يناير، وفقا لتقرير theverge التقنى.

وفى رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء، قالت أمازون إنها "تعمل عن كثب على حل محتمل سيمكن العملاء من الاستمرار في استخدام بطاقات ائتمان Visa الخاصة بهم على Amazon.co.uk، ولم تذكر الشركة ماهية الحل أو المدة التى قد يستغرقها، لكنها أضافت أنه "في حالة إجراء أي تغييرات تتعلق ببطاقات ائتمان Visa ، فسوف نرسل لك إشعارًا مسبقًا."

ونشأ القرار الأصلى بحظر بطاقات ائتمان Visa على Amazon.co.uk من نزاع حول رسوم الدفع التي يفرضها مُصدرو البطاقات، ويضع الاتحاد الأوروبى قيودًا على هذه الرسوم المعينة، ولكن عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى ، أعطى المصدرين حرية زيادتها، ورفعت Visa رسوم التبادل من 0.3% إلى 1.5%، مما أزعج Amazon بشكل واضح.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما هي الصفقة التي تم التوصل إليها بين أمازون وفيزا ومن تفضلها، إلا أن سهم Visa هو الذي انخفض بعد الإعلان عن الحظر في البداية وفقًا لـ Sky News، وقالت Visa في بيان: "يمكن لعملاء Amazon الاستمرار في استخدام بطاقات Visa على Amazon.co.uk بعد 19 يناير بينما نعمل معًا عن كثب للتوصل إلى اتفاق."