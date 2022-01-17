شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تثير قضية تضاؤل ​​أعداد رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تتطلع وكالة ناسا إلى توسيع مهامها المأهولة من خلال عمليات الإطلاق إلى القمر في السنوات القليلة المقبلة والرحلات الجارية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ، أعربت الوكالة عن مخاوفها بشأن النقص المحتمل في رواد الفضاء للمساعدة في إنجاز المهام، وفقا لتقرير digitaltrend التفنى.

وفي تقرير نشر مؤخرًا من قبل مكتب المفتش العام التابع لناسا بعنوان "إدارة ناسا لفريق رواد الفضاء التابعين لها" ، كشفت الوكالة أنه بعد الوصول إلى ذروة ما يقرب من 150 رائد فضاء في عام 2000 ، يبلغ حجم فريقها حاليًا 44 ، ووصفته بأنه " أحد أصغر كوادر رواد الفضاء في العشرين عامًا الماضية ".

وأشار التقرير إلى أن تخطيط ناسا لتدريب وتعيين رواد فضاء يتم تشكيله حاليًا من خلال بعثات محطة الفضاء الدولية، لكنه أضاف أن المزيد من الرحلات المأهولة الطموحة إلى القمر وربما حتى المريخ تعني أن الوكالة بحاجة إلى إعادة تقييم الطريقة التي تستعد بها لمثل هذه المساعي.

وكشف التحليل الذي أجرته وكالة ناسا منذ عدة سنوات أن فرق رواد الفضاء التابعة لها سوف تنخفض إلى ما دون الحد الأدنى من المتطلبات الواضحة في السنتين الماليتين 2022 و2023، وهو الوضع الذي دفع ناسا لاختيار 10 رواد فضاء مرشحين جدد في نهاية عام 2021، ويبدأ المجندون الجدد الآن برنامج تدريبي صارم لمدة عامين ولكن التقرير قال إن الوضع الحالي يعني أن ناسا قد لا يكون لديها ما يكفي من رواد الفضاء الإضافيين المتاحين للتعويض عن "الاستنزاف غير المتوقع وإعادة تكليف الطاقم"، وكذلك الأدوار الأرضية مثل المناصب القيادية والاتصال، وأولئك الذين يعملون كمتحدثين باسم الوكالة.

وأضافت: "في ضوء الفرص المتزايدة للرحلات الفضائية المتوقعة لبعثات أرتميس، قد يتعرض السلك لخطر الانحراف في المستقبل ، مما يؤدي إلى إعادة تنظيم الطاقم أو تأخير المهام."

وسلط التقرير الضوء أيضًا على المخاوف من أن ناسا قد لا تكون مستعدة في الوقت الحالي لإجراء التعديلات اللازمة لبرامج تدريب رواد فضاء جديدة للبعثات القمرية التي ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن البقاء في محطة الفضاء الدولية ، وهو وضع يمكن أن يشهد أول مهمة قمر مأهولة- Artemis II - تأخر عن الموعد المستهدف الحالي لعام 2024.

وقدم التقرير عدة توصيات لوكالة ناسا لمعالجة القضايا ، بما في ذلك المزيد من التنسيق بين مختلف الهيئات لتحسين التدريب على المهمة والتخطيط ، وتقييم ما إذا كانت بحاجة إلى زيادة هامش الأمان بنسبة 15% الذي تستخدمه حاليًا لحساب الحد الأدنى لحجم رائد الفضاء وفريق للمهام على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومع وجود أكثر من 12000 شخص تقدموا ليصبحوا رواد فضاء في وكالة ناسا في جولة التوظيف الأخيرة، من الواضح أنه لا يزال هناك اهتمام كبير باستكشاف الفضاء كمهنة، مما يشير إلى أن وكالة الفضاء لديها فرصة جيدة لوضع الأمور في نصابها الصحيح بمرور الوقت.