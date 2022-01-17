سامسونج جالاكسي تاب اي 8 2021

الشبكة التقنية GSM / HSPA / LTE الاعلان تاريخ الاعلان ديسمبر 2021 الحاله متاح للبيع من يناير 2022 الأبعاد والوزن الأبعاد 246.8×161.9×6.9 ملليمتر الوزن 508 جرام الخامات جهاز معدني بالكامل مع واجهة زجاجية الشريحة يدعم شريحة محمول وحيدة من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مكونة من 4 سماعات مخرج سماعه يوجد bluetooth 5.0, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO nfc غير متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0 اضافات مستشعر Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 7040mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt ايضا الوان الرمادي والفضي والذهبي الموديلات SM-X200, SM-X205

المصدر الأصلي : عرفني