علوم وتكنولوجيا

سامسونج جالاكسي تاب اي 8 2021

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محمود هاني 0 تبليغ

الشبكة التقنية GSM / HSPA / LTE الاعلان تاريخ الاعلان ديسمبر 2021 الحاله متاح للبيع من يناير 2022 الأبعاد والوزن الأبعاد 246.8×161.9×6.9 ملليمتر الوزن 508 جرام الخامات جهاز معدني بالكامل مع واجهة زجاجية الشريحة يدعم شريحة محمول وحيدة من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مكونة من 4 سماعات مخرج سماعه يوجد bluetooth 5.0, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO nfc غير متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0 اضافات مستشعر Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 7040mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt ايضا الوان الرمادي والفضي والذهبي الموديلات SM-X200, SM-X205

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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